"الأشغال" تفتح مظاريف عطاء إعادة إعمار مسجد خليل الوزير

غزة- الرأي

عقدت لجنة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان بقطاع غزة، جلسة لفتح مظاريف عطاء إعادة إعمار مسجد خليل الوزير.

وجرى خلال الجلسة فتح عدد من المظاريف للشركات التي تقدمت بعرض سعر ومواصفات لعطاء المسجد، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة للعطاء 10 شركات مقاولات.

ويأتي هذا المشروع بالتعاون ما بين وزارة الأشغال ووزارة الأوقاف وبتمويل من مؤسسة أمان فلسطين، ويقدر تكلفة المشروع 1197000 دولار.

يذكر أن اللجنة الفنية بدأت بدراسة الملفات الفنية من شركات المقاولات وتدقيق الأسعار المقدمة، لعقد لجنة الترسية النهائية.

يذكر أن مسجد خليل الوزير الواقع جنوب مدينة غزة دمره الاحتلال خلال حرب 2014 على القطاع.