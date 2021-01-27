ديوان المظالم يبحث تعاونه مع مراكز الإصلاح والتأهيل

غزة- الرأي

زار وفد من ديوان المظالم بمجلس الوزراء برئاسة أ. محمد جواد الفرا، ومدير وحدة حقوق الانسان و أ. موفق الضاني والمستشار عبد الهادي كباجة، المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، لبحث سُبل التعاون المشترك ومناقشة واقع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل من الناحية القانونية والصحية .

وكان في استقبال الوفد الزائر مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل العميد علاء الهندي، والعميد جميل وعدد من الضباط من مدراء المديرية.

وبدوره ورحب العميد علاء الهندي برئيس الديوان ، موضحًا استعداده التام لتذليل أي عقبات تعترض العلاقة بين الجانبين، مستدركًا "إن العلاقة بين المديرية والديوان علاقة قائمة على أسس من التفاهم والتعاون الدائم .

وبحث الجانبان تطوير آلية التعاون بينهما فيما يتعلق بوضع خطة للزيارارات التي ستقوم بها وحدة حقوق الانسان بديوان المظالم لمراكز التأهيل والإصلاح ومراكز التوقيف خلال العامة 2021 وذلك بمشاركة مكتب المراقب العام .

بدوره استمع رئيس الديوان إلي جميع الملاحظات التي أبداها مدير عام المديرية العامة للاصلاح والتأهيل وظروف المراكز واحتياجاتها اللوجستية والقانونية ، كما تم الاستماع إلى أهم المشكلات التي يعانى منها النزلاء والصعوبات التي تواجه المراكز في التعامل مع النزلاء و الموقوفين بالاضافة الي الاجراءات التي يتبعها المراكز في ظل جائحة كرونا المستجد والاجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء .