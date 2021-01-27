"الحكم المحلي" و "العمل" يناقشان العديد من القضايا الهامة

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الحكم المحلي وفدا رفيع المستوى من وزارة العمل لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة العديد من القضايا المهمة.

وضم الوفد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، مدير عام التفتيش لحماية العمل م. ماهر أبو ريا، مدير عام التعاون، أ.نبيل البحبوح، مدير دائرة تنمية التشغيل، أ.عبد الله شحيبر، مدير مكتب الوكيل أ.سماح الغزالي.

وكان في استقبال الوفد م. أحمد أبو راس وكيل الوزارة ، المستشار حسن أبو ريالة الوكيل المساعد، م. صبحي سكيك مدير عام التنظيم والتخطيط العمراني.

ورحب م. أحمد أبو راس بالحضور وأكد على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين لتحقيق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن أي تعاون من شأنه خدمة مصلحة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة في هذه الفترة التي يتعرض فيها القطاع لأوضاع اقتصادية صعبة..

وأوضح أن شروط الأمن والسلامة التي تشرف عليها وزارة العمل من الضروري تطبيقها من خلال جهود مبذولة من قبل الوزارتين للحفاظ على المواطنين وأرواحهم.

من جهته أكد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين على أهمية تكثيف الجهود من أجل الخروج بنظام اداري عملي يحقق المصلحة العامة للمواطن، مبينا أهمية تحقيق عنصر الأمن والسلامة في كافة المشاريع المرجو تنفيذها والعدالة في توفير فرص العمل المؤقتة لكافة الفئات التي تحتاج لعمل.

وأكد على ضرورة التنسيق المتبادل ين وزارة العمل والهيئات المحلية لتوثيق ينات الموظفين العاملين في البلديات.

وناقش الطرفان عدة قضايا مهمة أخرى وتم طرح الحلول المناسبة من قبل وزارة الحكم المحلي والتي هدفها الأول خدمة المواطن والتسهيل عليه.