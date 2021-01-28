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عقار أقوى 27 مرة من "ريمديسفير" بمواجهة كورونا

28 كانون ثاني / يناير 2021 08:06

عقار أقوى 27 مرة من
عقار أقوى 27 مرة من

توصل فريق من العلماء الأميركيين والفرنسيين، إلى أن هناك عقاراً أكثر فاعلية في علاج فيروس كورونا، من عقار "ريمديسفير"، الذي منحته الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية الموافقة الكاملة لعلاج المصابين بالفيروس في المستشفيات.

وأظهرت دراسة أجراها علماء في نيويورك وسان فرانسيسكو وباريس، ونُشرت في مجلة "جورنال ساينس"، أن عقار "بليتيدبسين" أقوى بـ27.5 مرة من عقار "ريمديسفير".

وكانت الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية وافقت على استعمال المضاد الفيروسي "ريمديسيفير" لعلاج مصابي كورونا في المستشفيات، لافتة إلى أنه قلص مدة التعافي من المرض 5 مرات خلال التجارب السريرية.

ويعد فيكلوري، وهو الاسم التجاري لـ"ريمديسيفير" أول دواء يحصل على ترخيص لعلاج كوفيد 19 من الوكالة الأميركية.

لكن منظمة الصحة العالمية، قالت إن تأثير "ريمديسيفير" في علاج مرضى الوباء "قليل ويكاد يكون منعدما".

من جانبها، أظهرت الدراسة الحديثة أن عقار "بليتيدبسين" أثبت فعاليته في أجسام فئران مصابة بـSARS-CoV-2، إذ أظهر انخفاضا كبيرا في "تكاثر الفيروس".

وأوضحت الدراسة أن البيانات المتعلقة بالعقار المملوك لشركة الأدوية الإسبانية "فارما مار"، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية الأولية من تجربة الشركة السريرية، تشير إلى أنه يجب النظر بشدة في إجراء تجارب سريرية موسعة لاستخدام الدواء في علاج "كوفيد-19".

وأظهر "بليتيدبسين"، وهو مركب كيميائي مستخلص من Ascidian Aplidium albicans، وهو مخلوق بحري موجود في إيبيزا بإسبانيا، "فعالية محتملة في المرحلة قبل السريرية" ضد فيروس كورونا.

يذكر أنه سبق أن تمت الموافقة على العقار في أستراليا، لأنه كان قادرا على علاج سرطان خلايا البلازما أو المايلوما، لكن بالرغم من ذلك، فإنه لم يتوفر بعد للاستخدام التجاري في معظم أنحاء العالم، ويخضع الآن لتجارب لعلاج مرضى فيروس كورونا.

وقالت شركة "فارما مار" إن العقار استطاع الحد من تكاثر الفيروس في الجسم بنسبة 99 في المئة. وفي أعقاب الإعلان، ارتفعت أسعار أسهم الشركة بنسبة 13 في المئة، ليقترب سعر سهمها من 99 يورو.

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