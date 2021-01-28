وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تناقش محددات العمل للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث دعم القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية يوفنتوس يسحق سبال ويضرب موعدا مع إنتر وأتلانتا يتفوق على لاتسيو وكالة الرأي الفلسطينية السويد تبدد أحلام العنابي وتتأهل للمربع الذهبي بمونديال اليد وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يقود انتفاضة برشلونة والفوز على رايو في الكأس وكالة الرأي الفلسطينية شاهد... شجرة عمرها 20 مليون عام وكالة الرأي الفلسطينية رجل أعمال من سيبيريا يقوم بتجميد دماغ أبيه وكالة الرأي الفلسطينية فرنسي قطع أنفه وشفته العليا ليحول نفسه لـ"كائن فضائي أسود"! وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة والقدس
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

طفرة في علاج السرطان.. ليزر فائق السرعة

28 كانون ثاني / يناير 2021 08:08

طفرة في علاج السرطان.. ليزر فائق السرعة
طفرة في علاج السرطان.. ليزر فائق السرعة

في آخر مستجدات مواجهة السرطان، يطور علماء بريطانيون نظام ليزر فائق السرعة، ما يساعد الجراحين على إزالة الورم الخبيث بدقة وأمان أكبر دون إضرار بالأنسجة المحيطة.
ووفق «ديلي ميل»، يؤكد رئيس الفريق بجامعة هايريوت وات في أدنبرة البروفيسور شيبارد: «تستند التقنية الجديدة لنظام الليزر على توفير طاقة في سلسلة نبضات سريعة بطول واحد بالتريليون من الثانية، ما يتلافى حرق الأنسجة المحيطة».

وأضاف: «ثبت فاعلية التقنية في إزالة سرطانات القولون والمستقيم.. وسيصبح جاهزا خلال الأشهر القادمة للتعامل مع سرطانات الدماغ والرقبة».

واختتم: «المثير في هذه التقنية أنها تزيل جميع الخلايا السرطانية ما يضمن عدم عودتها مرة أخرى».

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟