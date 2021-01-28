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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة والقدس

28 كانون ثاني / يناير 2021 08:23

الضفة المحتلة- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ستة مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس. 

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة حزما بالقدس محمد حسين الخطيب، وعلي ياسر الخطيب، ووليد سالم الخطيب، ومحمد حمزة مبارك، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت مساء أمس عن عودة احمد الخطيب، وأسامة علي الخطيب، وعادل عصام الخطيب، ومصعب عبد الرحمن الخطيب، ونديم عبد الحميد الخطيب بعد اعتقالهم في وقت سابق من البلدة.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف هشام عرفة (19 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وفي منطقة العساكرة شرق بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين أحمد، وشادي وعوض عساكرة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها دون أن تعتقل أحداً من القاطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الشاب يحيى وائل شبيطة (26 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه من بلدة عزون شرق قلقيلية.

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