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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة والقدس

28 كانون ثاني / يناير 2021 08:23

الضفة المحتلة- الرأي:

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، تسعة مواطنين من الضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من بلدة حزما شمال شرق القدس، وهم: محمد حسين الخطيب، وعلي ياسر الخطيب، ووليد سالم الخطيب، ومحمد حمزة مبارك.

وأضافت أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان من مخيم الجلزون شمال رام الله، وهم الصحفي محمد عطا شراكة (35 عامًا)، ومحمود محمد الغليظ (17 عامًا)، ومحمد رائد مصاروة (19 عامًا).

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الشاب يحيى وائل شبيطة (26 عامًا)، من بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، والشاب يوسف هشام عرفة (19 عامًا)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

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