ميسي يقود انتفاضة برشلونة والفوز على رايو في الكأس

عاد ليونيل ميسي من الإيقاف ليقود برشلونة للفوز 2-1 على مضيفه رايو فايكانو، اليوم الأربعاء، وبلوغ دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتقدم رايو، المنتمي للدرجة الثانية، في الدقيقة 63 عندما فشل نيتو حارس برشلونة في التعامل مع تمريرة عرضية منخفضة واستغل فران غارسيا ذلك ليفتتح التسجيل لصاحب الأرض.

وبحث رايو عن تعزيز الفارق لكنه ترك مساحات ومن هجمة مرتدة مرر فرينكي دي يونغ كرة إلى أنطوان غريزمان الذي مهدها إلى ميسي، الذي أصبح أكثر اللاعبين مشاركة مع برشلونة في الكأس برصيد 76 مباراة، ليدرك التعادل في الدقيقة 70.

وبعد ذلك بعشر دقائق ساهم قائد الأرجنتين في الهدف الثاني عندما مرر الكرة إلى جوردي ألبا في الناحية اليسرى وحول دي يونغ تمريرة زميله الظهير الأيسر بضربة رأس في المرمى ليتأهل الفريق القطالوني إلى دور الثمانية.