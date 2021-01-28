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السويد تبدد أحلام العنابي وتتأهل للمربع الذهبي بمونديال اليد

28 كانون ثاني / يناير 2021 08:34

السويد تبدد أحلام العنابي وتتأهل للمربع الذهبي بمونديال اليد
السويد تبدد أحلام العنابي وتتأهل للمربع الذهبي بمونديال اليد

أنهى المنتخب السويدي لكرة اليد مسيرة نظيره القطري (العنابي) في بطولة العالم الـ27 بفوز ثمين 35 / 23 عليه اليوم الأربعاء في دور الثمانية للبطولة المقامة حاليا في مصر.

وتأهل المنتخب السويدي إلى الدور قبل النهائي للبطولة ، والذي يلتقي فيه الفائز من مباراة المنتخبين الفرنسي والمجري.

وأنهى المنتخب السويدي الشوط الأول لصالحه 14 / 10 مستفيدا من أخطاء المنتخب القطري غير المبررة وتألق حارس المرمى السويدي وكذلك فارق السرعة بين لاعبي الفريقين.

وفي الشوط الثاني ، واصل المنتخب السويدي تألقه ووسع الفارق تدريجيا حتى وصل أكثر من مرة إلى 14 هدفا قبل أن ينهي اللقاء لصالحه 35 / 23 .

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