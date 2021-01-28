السويد تبدد أحلام العنابي وتتأهل للمربع الذهبي بمونديال اليد

أنهى المنتخب السويدي لكرة اليد مسيرة نظيره القطري (العنابي) في بطولة العالم الـ27 بفوز ثمين 35 / 23 عليه اليوم الأربعاء في دور الثمانية للبطولة المقامة حاليا في مصر.

وتأهل المنتخب السويدي إلى الدور قبل النهائي للبطولة ، والذي يلتقي فيه الفائز من مباراة المنتخبين الفرنسي والمجري.

وأنهى المنتخب السويدي الشوط الأول لصالحه 14 / 10 مستفيدا من أخطاء المنتخب القطري غير المبررة وتألق حارس المرمى السويدي وكذلك فارق السرعة بين لاعبي الفريقين.

وفي الشوط الثاني ، واصل المنتخب السويدي تألقه ووسع الفارق تدريجيا حتى وصل أكثر من مرة إلى 14 هدفا قبل أن ينهي اللقاء لصالحه 35 / 23 .