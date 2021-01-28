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وزارة الاتصالات تناقش محددات العمل للعام 2021

28 كانون ثاني / يناير 2021 08:41

وزارة الاتصالات تناقش محددات العمل للعام 2021
وزارة الاتصالات تناقش محددات العمل للعام 2021

غزة- الرأي

عقدت وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً برئاسة وكيل الوزارة م. سهيل مدوخ وبمشاركة المدراء العامون بالوزارة .

وتم خلال الاجتماع، استعراض أبرز الانجازات التي تحققت خلال العام المنصرم 2020، وكذلك تم استعراض أبرز بنود الخطة التشغيلية للعام الحالي 2021، بالإضافة إلى مناقشة منطلقات ومحددات العمل للعام الحالي.
وتحدث وكيل الوزارة في بداية الاجتماع،  مشيداً بجهود الموظفين والقائمين على الإدارات العامة في الوزارة، مؤكداً ضرورة العمل على تنفيذ الخطة التشغيلية للعام الحالي 2021، والالتزام بالانضباط الإداري للموظفين.
واوضح م. مدوخ أن الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من تنفيذ الخطة التشغيلية بنسبة 87.13 %، وذلك رغم الظروف التي مر بها القطاع في ظل جائحة كورونا.
ودعا القائمين على الإدارات لتركيز جهودهم في تقديم الخدمة بأسرع وأفضل ما يكون للجمهور، وتذليل كل العقبات التي تعترض تقديم الخدمة، وأن يتم استكمال العمل على تطبيق الحوسبة في كافة الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة.
وأضاف أن الوزارة على الرغم من جائحه كورونا، إلا أنها استطاعت أن تقدم خدماتها على أكمل وجه وشهدت خلال العام زيادة في الخدمات في مجال الحوسبة والبريد، موضحا أن الوزارة تسعى للأفضل في مجال خدمة الجمهور والمؤسسات ذات العلاقة .
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى منطلقات ومحددات العمل للعام 2021 حيث أشار المهندس مدوخ إلى عدة منطلقات يجب الالتزام بها خلال العام الحالي منها تعزيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز الالتزام والانضباط الإداري والكفاءة والفعالية لإنجاز خطة العمل للعام الحالي، بالإضافة الى  التسهيل والاستجابة لاحتياجات الجمهور، والتنسيق الكامل في العمل مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة، وشمولية الرقابة الادارية والمالية والفنية .
وأكد م. مدوخ على ضرورة الالتزام بما تم ادراجه في الخطة التشغيلية للعام 2021 وانجازه على اكمل وجه

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