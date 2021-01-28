وزارة الأسرى: رفض الاحتلال إطلاق سراح الأسير المسالمة هو قرار إعدام

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، رفض محكمة الاحتلال طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض حسين محمد المسالمة (39 عامًا) من بيت لحم، رغم تدهور وضعه الصحي.

وعدت الوزارة رفض المحكمة الإفراج المبكر عن الأسير مسالمة الذي تبقى له عام واحد من حكمه البالغ 20 عاماً هو قرار إعدام وجريمة يتحمل مسؤوليتها وتبعاتها الاحتلال.

وأشارت إلى أن الأسير في وضع صحي غاية في الخطورة وفاقداً للوعي في مستشفى سوروكا، ويتنفس بواسطة الأجهزة الطبية، نتيجة إصابته بسرطان الدم (اللوكيميا)، وهناك خشية حقيقة على حياته خاصة أن إدارة السجون مارست الاهمال الطبي بحقه.

وطالبت الوزارة المؤسسات والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته، قبل فوات الأوان، وأن تنظر بشكل جدى الى خطورة وضعه الصحي وحاجة الماسة للعلاج والرعاية خارج السجون .

يذكر أن الأسير "المسالمة" أمضى ما يزيد عن 19 عاماً من محكوميته البالغة 20 عاماًن، حيث انه معتقل منذ عام 2002، وبقى له عام لانهاء حكمه.