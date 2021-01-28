وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يبحث تعاونه مع وفد ٍ من جمعية "المستقبل الصحية" وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": دائرة الأمراض المزمنة تستعرض تقرير الإنجاز السنوي وكالة الرأي الفلسطينية " العمل" تبحث التعاون المشترك مع بلديتي "جباليا" و"بيت لاهيا" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يحول الطفل الأٍسير "أمل نخلة" للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: رفض الاحتلال إطلاق سراح الأسير المسالمة هو قرار إعدام وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تفتتح وحدتين للتعليم المهني في مجال "تصميم الأزياء" وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق بـ140 قضية وتوقف 72 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تُطلق مشروع "عاش هنا" لتخليد قامات ثقافية فلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2750) الخميس 28/1/2021
أخبار » الأخبار الحكومية

متبقي له عام واحد

وزارة الأسرى: رفض الاحتلال إطلاق سراح الأسير المسالمة هو قرار إعدام

28 كانون ثاني / يناير 2021 09:46

وزارة الأسرى: رفض الاحتلال إطلاق سراح الأسير المسالمة هو قرار إعدام
وزارة الأسرى: رفض الاحتلال إطلاق سراح الأسير المسالمة هو قرار إعدام

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، رفض محكمة الاحتلال طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض حسين محمد المسالمة (39 عامًا) من بيت لحم، رغم تدهور وضعه الصحي.

وعدت الوزارة رفض المحكمة الإفراج المبكر عن الأسير مسالمة الذي تبقى له عام واحد من حكمه البالغ 20 عاماً هو قرار إعدام وجريمة يتحمل مسؤوليتها وتبعاتها الاحتلال.

وأشارت إلى أن الأسير في وضع صحي غاية في الخطورة وفاقداً للوعي في مستشفى سوروكا، ويتنفس بواسطة الأجهزة الطبية، نتيجة إصابته بسرطان الدم (اللوكيميا)، وهناك خشية حقيقة على حياته خاصة أن إدارة السجون مارست الاهمال الطبي بحقه.

وطالبت الوزارة المؤسسات والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته، قبل فوات الأوان، وأن تنظر بشكل جدى الى خطورة وضعه الصحي وحاجة الماسة للعلاج والرعاية خارج السجون .

يذكر أن الأسير "المسالمة" أمضى ما يزيد عن  19 عاماً من محكوميته البالغة 20 عاماًن، حيث انه معتقل منذ عام 2002، وبقى له عام لانهاء حكمه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟