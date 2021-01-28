" العمل" تبحث التعاون المشترك مع بلديتي "جباليا" و"بيت لاهيا"

غزة- الرأي

زار مدير مديرية عمل محافظة شمال قطاع غزة، سعيد العماوي، وم.مصباح الحوراني رئيس قسم التفتيش وأ.هارون علي، وأ.ريهام شعلان من وحدة العلاقات العامة بلديتي "جباليا" و"بيت لاهيا"، لبحث سبل التعاون المشترك بين الأطراف.

وكان في استقبال وفد الوزارة في بلدية بيت لاهيا رئيس البلدية م.علاء العطار.

وفي ذات السياق، زار الوفد بلدية جباليا وكان في استقبالهم م.مازن النجار رئيس البلدية وأ.صالح سلمان نائب رئيس البلدية، وم.يوسف خلة مدير عام البلدية وم. إياد العالول مدير دائرة المشاريع.

ورحب رئيس البلدية بالزيارة وأبدى استعداده التام للشراكة في الأعمال الخاصة بأقسام الحرف والمشاريع في سبيل الوصول إلى بيئة آمنة للعمل والعاملين، إضافة إلى امكانية المشاركة في مشاريع التشغيل المؤقت لدمج الخريجين في سوق العمل المحلي.

وتأتي هاتين الزيارتين في إطار تعزيز الشراكة، ودعم أواصر الثقة والتفاهم لخدمة المواطنين.

