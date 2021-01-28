"الصحة": دائرة الأمراض المزمنة تستعرض تقرير الإنجاز السنوي

غزة- الرأي

نفذت دائرة الأمراض المزمنة (1704)مهمة، ما بين زيارة منزلية وفحص داخل العيادات الحكومية للفئات الهشة من المزمنين، خلال عام 2020.

وقالت مديرة دائرة الأمراض المزمنة د. أمل زقوت " إن هذه الزيارات هي للحفاظ على هذه الفئات من الاصابة بعدوى كوفيد19، منوهة إلى أن هناك فئات لا تستطيع الحضور بسبب المضاعفات، إذ يتم فحص الضغط والسكري والدهون, وإعطائهم الارشادات اللازمة لتنظيم الضغط والسكري.

وتابعت زقوت بأنه تم توزيع الأدوية على حوالي (8210) حالة من المرضى المزمنين في بيوتهم من بداية كوفيد19 .

بالاضافة الى تحويل صرف العلاج لبعض الحالات لعيادات الوكالة.

وضمن التعاون المشترك ما بين وزارة الصحة والمؤسسات الأهلية، أوضحت زقوت بأنه تم تنظيم زيارات منزلية لحوالي (840) مريض مزمن من الفئات الهشة في جميع مناطق القطاع،حيث تهدف الزيارة لاجراء الفحوصات وتقديم الخدمات لهذه الفئة من المرضى.

يذكر أن دائرة الأمراض المزمنة عملت على إدارة تطبيق صحتي الذي أطلقته وزارة الصحة من بداية كوفيد19، للرد على استشارات المواطنين الطبية من جانب المزمن وكوفيد19 وتنظيم الأسرة والحوامل.

و أفادت زقوت بأن دائرتها عملت على حوسبة جميع ملفات المرضى المزمنين وادخالها على النظام الالكتروني.

واشارت زقوت بان الدائرة حرصت على صرف العلاج للمرضى المزمنين المضافين في مراكز الحجر الصحي طيلة مدة الحجر مجاناً، وصرف أجهزة فحص سكر لمراكز الحجر في المناطق الخمسة بمعدل 10 أجهزة.