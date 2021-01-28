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تعليم الشمال يبحث تعاونه مع وفد ٍ من جمعية "المستقبل الصحية"

28 كانون ثاني / يناير 2021 10:30

تعليم الشمال يبحث تعاونه مع وفداً من جمعية
تعليم الشمال يبحث تعاونه مع وفداً من جمعية

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف رياض حرز الله، برفقة مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، وفداً من جمعية المستقبل الصحية برئاسة المدير التنفيذي للجمعية أ. تغريد أبو حلبية، لبحث سبل التعاون المشترك.
ورحب أ. حرز الله بالوفد الزائر، مثمناً جهودهم في التعاون مع مديرية التعليم، وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تصب في خدمة الطلبة ومجمل العملية التعليمية.
وأشار إلى أهمية البرامج التوعوية التي تنفذها الجمعية في سياق زيادة الوعي المجتمعي بجائحة "كورونا" وطرق الوقاية منها، متمنياً لهم مزيداً من التقدم لخدمة المجتمع.
من ناحيته استعرض أ. صالحة آخر تطورات العملية التعليمية على مستوى مديرية الشمال، مشيراً إلى افتتاح قسم "تصميم الأزياء وتفصيل الملابس" بمدرسة عوني الحرتاني الثانوية للبنات ليشكّل بذلك إضافة نوعية في مجال التعليم المهني لخدمة طالبات شمال غزة.

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