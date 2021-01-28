الحكم المحلي يناقش عدة قضايا مع هيئة الفنادق والمطاعم

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، وفداً من هيئة الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية لمناقشة العديد من القضايا المهمة والمشاكل العالقة وتعزيز التعاون المشترك.

وضم الوفد الزائر، رئيس هيئة المطاعم والقطاع السياحي السيد عبدو غنيم، ونائب رئيس هيئة المطاعم والقطاع السياحي السيدة إيمان عواد، وأمين سر الهيئة السيد أبو بشير الطيب، وأمين صندوق الهيئة السيد أبو فادي سلمي، السيد أسعد الغصين عضو الهيئة.

ورحب الوكيل بالوفد الزائر، وأكد على أهمية بذل الجهود المشتركة من أجل تحقيق المصلحة العامة لأصحاب المطاعم والفنادق السياحية وصالات الأفراح.

وأشار إلى أن قرار اغلاق الصالات والفنادق السياحية قرار حكومي من شأنه الحد من انتشار فيروس كورونا.

من جهته تحدث رئيس هيئة المطاعم والقطاع السياحي السيد عبدو غنيم عن أهم المشاكل التي تواجههم في القطاع السياحي نتيجة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه من الممكن افتتاح صالات الأفراح ضمن سلسلة من الضوابط والمعايير التي تراعي سبل الوقاية والتباعد واتباع إجراءات الوقاية من الفيروس.

وأشار إلى ضرورة تدخل وزارة الحكم المحلي لتوجيه البلديات لتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع السياحي مراعاة للظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة والصلات والمطاعم.

وناقش الطرفان العديد من المشاكل التي تواجه القطاع السياحي، باحثين عن حلول جذرية من خلال بذل الجهود لتحقيق المصلحة العامة.

من جهته وعد وكيل الوزارة م. أحمد أبو راس دراسة طلبات الهيئة ومناقشتها مع البلديات لدراسة امكانيات دعم هذا القطاع المهم.

الملاحظات/ هيئة الفنادق والخدمات السياحية

_طالبوا التعامل مع الناس بشكل أكثر لباقة .

_طالبوا بإعفاء الأماكن التي أغلقت طوال فترة كورونا من الرسوم ويكون إعفاء كلي على عكس من فتحو بشكل جزئي يتم دفعهم للرسوم بشكل جزئي.

_ضريبة الأملاك والأشغال أن يتم الاعفاء من ضريبة الأشغال بشكل كامل أم ضريبة الأملاك بشكل جزئي إذا كان مالك للمكان أما إذا مستأجر فأن يكون الإعفاء كامل.

_أي مكان سياحي يتم انشائه تكون مرجعيته لوزارة السياحة (الهيئة التابعة لها) والمطلوب من البلديات ترك أي أمر يتعلق بالسياحة للهيئة التي تمثلها بما أنو هناك جسم يمثل القطاع السياحي.

_انتظار كتاب رسمي من الهيئة للوزارة لعقد ورشة عمل بخصوص مهام القطاع السياحي وعلاقته بالبلديات.