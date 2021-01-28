مديرية التدريب بالداخلية تفتتح دورة "التعامل مع الكلاب البوليسية"

غزة- الرأي

افتتحت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، دورة "التعامل مع الكلاب البوليسية" لمنتسبي الوزارة، وذلك في مقر المديرية بموقع "أنصار" غرب مدينة غزة.

وتستهدف الدورة عدداً من منتسبي وزارة الداخلية المتخصصين بمهام الضبط القضائي والتفتيش وتنفيذ الأعمال الشرطية المتقدمة بالإضافة لمنتسبي دورات المهام الخاصة.

وأوضح مدير إدارة التدريب عقيد ربيع المصري أن التدريب على "الكلاب البوليسية" جزء مُهم من المنظومة الأمنيـة لما تملكه من مهارات متعددة تُساهم في تقديم خدمة أمنية نوعية.

وأشار إلى أن مديرية التدريب تعمل على تدريب رجل الأمن بشكل يشمل جميع التخصصات المتاحة في سبيل انتاج منظومة شرطية قادرة على تنفيذ أصعب المهام الموكلة اليها.