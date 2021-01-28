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شرطة البلديات برفح تضبط "363" كيلو جرام من الأفوكادو الفاسد

28 كانون ثاني / يناير 2021 11:36

شرطة البلديات برفح تضبط "363" كيلو جرام من الأفوكادو الفاسد
شرطة البلديات برفح تضبط

رفح- الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات في محافظة رفح جنوب قطاع، غزة كميةً من الأفوكادو الفاسد خلال جولةٍ ميدانية وتفتيشية لها داخل السوق المركزي برفقة قسم الصحة في بلدية رفح .

وقال المقدم أحمد اليعقوبي مدير دائرة شرطة البلديات بشرطة محافظة رفح :" إن عناصر شرطة البلديات ضبطت "363" كيلو جرام من الافوكادو الفاسد لدى اثنين من البائعين داخل السوق المركزي أثناء قيامهما بعرضه للبيع" .

وأوضح المقدم اليعقوبي أنه تم التحرز على الكمية, وتحرير محضر ضبط وإتلاف للكمية المضبوطة وإتلافها في مكب النفايات الخاص بالبلدية بحضور مفتشي قسم الصحة في البلدية, وكتابة تعهد على البائعين بعد التكرار .

ولفت المقدم اليعقوبي إلى أن شرطة البلديات تُنظم جولات يومية على الأسواق داخل المحافظة برفقة الجهات المختصة ضمن مهامها في تنظيم وترتيب الأسواق والأماكن العامة ومرافقة موظفي أقسام البلديات في الجولات التفتيشية والرقابية للتأكد من السلع المعروضة وضمان صحتها حفاظاً على سلامة المواطنين .

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