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مكافحة المخدرات بغزة تضبط "10" فروش حشيش

28 كانون ثاني / يناير 2021 11:41

شرطة مكافحة المخدرات تضبط "10" فروش حشيش
شرطة مكافحة المخدرات تضبط

غزة- الرأي

 ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات فرع غزة مساء امس الأربعاء، كميةً من الحشيش قُدّرت بــ"10" فروش خلال مهمةٍ تفتيشية لأحد المنازل بالمحافظة.

وقال الرائد عطا ناصر مدير دائرة مكافحة المخدرات فرع غزة :" قامت شرطة المكافحة بنصب كمين لاثنين من المروجين وقامت باستصدار إذن من النيابة لتفتيش أحد المنازل التي يتواجدون بها . 

وأضاف الرائد ناصر " أنه وخلال مهمة التفتيش تمكن أفراد القوة من ضبط وتوقيف المدعو "ث.ز" والمدعو "م.ك" 
ولفت إلى أنه تم إحالة المتًهمين والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول .

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