مجمع ناصر الطبي و مؤسسة "العمل من أجل الجوع" يبحثان مشكلة المياه

غزة- الرأي

عقد دائرة الهندسة و الصيانة في مجمع ناصر الطبي صباح اليوم، ورشة عمل بالشراكة مع مؤسسة العمل من أجل الجوع لبحث مشكلة المياه والأبار الإرتوازية ومدى كفاية المياه اللازمة للمجمع ،بحضور د.أيمن الفرا نائب مدير عام مجمع ناصر الطبي والعاملين بالمجمع.

وتطرق صبحي قشطة مدير دائرة الهندسة والصيانة في المجمع، الى مشكلة الصرف الصحي والتلوث الناجم عنها وسبل المعالجة والخطوات التي تم تنفيذها بهذا الخصوص، إضافة الى موضوع مياه الأمطار وطرق تصريفها ومنع تجمعها في ساحات المجمع ، لافتا الى أن كمية المياه اللازمة للمجمع تقدر ب 200 كوب خلال ال 24 ساعة.

وبحث الطرفان، توفير المياه الساخنة داخل الاقسام من خلال توريد سخانات مياه إضافة الى تكلسات المغسلة الناجمة عن المياه المالحة و صيانة المغاسل.

بدوره، توجه د. الفرا بالشكر الى مؤسسة العمل من اجل الجوع على دورهم الفاعل ودعمهم المستمر للمجمع للقيام بمهامه تجاه المرضى والمحتاجين لهذه الخدمة .