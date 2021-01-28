وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم جولات إرشادية على مزارعي منطقة"الشوكة" وكالة الرأي الفلسطينية أهم سبعة عادات للمتداولين الناجحين في أسواق المال وكالة الرأي الفلسطينية الحكم 20 عاماً على مدان بقتل الطفل يامن عبد الشافي وكالة الرأي الفلسطينية أبو حلبية: الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي و مؤسسة "العمل من أجل الجوع" يبحثان مشكلة المياه وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات بغزة تضبط "10" فروش حشيش وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديات برفح تضبط "363" كيلو جرام من الأفوكادو الفاسد وكالة الرأي الفلسطينية دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر وكالة الرأي الفلسطينية مديرية التدريب بالداخلية تفتتح دورة "التعامل مع الكلاب البوليسية" وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي يناقش عدة قضايا مع هيئة الفنادق والمطاعم
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال ورشة عمل..

مجمع ناصر الطبي و مؤسسة "العمل من أجل الجوع" يبحثان مشكلة المياه

28 كانون ثاني / يناير 2021 11:45

مجمع ناصر الطبي و مؤسسة "العمل من أجل الجوع" يبحثان مشكلة المياه
مجمع ناصر الطبي و مؤسسة

غزة- الرأي

عقد دائرة الهندسة و الصيانة في مجمع ناصر الطبي صباح اليوم، ورشة عمل بالشراكة مع مؤسسة العمل من أجل الجوع لبحث مشكلة المياه والأبار الإرتوازية ومدى كفاية المياه اللازمة للمجمع ،بحضور د.أيمن الفرا نائب مدير عام مجمع ناصر الطبي والعاملين بالمجمع.
وتطرق صبحي قشطة مدير دائرة الهندسة والصيانة في المجمع، الى مشكلة الصرف الصحي والتلوث الناجم عنها وسبل المعالجة والخطوات التي تم تنفيذها بهذا الخصوص، إضافة الى موضوع مياه الأمطار وطرق تصريفها ومنع تجمعها في ساحات المجمع ، لافتا الى أن كمية المياه اللازمة للمجمع تقدر ب 200 كوب خلال ال 24 ساعة.
وبحث الطرفان، توفير المياه الساخنة داخل الاقسام من خلال توريد سخانات مياه إضافة الى تكلسات المغسلة الناجمة عن المياه المالحة و صيانة المغاسل.
بدوره، توجه د. الفرا بالشكر الى مؤسسة العمل من اجل الجوع على دورهم الفاعل ودعمهم المستمر للمجمع للقيام بمهامه تجاه المرضى والمحتاجين لهذه الخدمة .

143249352_2815264812084695_3480352264572459658_n مجمع ناصر الطبي و مؤسسة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟