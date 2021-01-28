أهم سبعة عادات للمتداولين الناجحين في أسواق المال

الرأي - وكالات:

يمكن أن يكون التداول في الأسواق المالية معقدًا للغاية حيث لا توجد صيغة واحدة لتحقيق النجاح في التداولات، يحتاج المتداول إلى التوازن والموهبة والصبر ويحتاج إلى الانتباه إلى المواقف المحيطة التي تميل إلى التغيير في أي وقت، من المهم المزج بين التحليل الشامل والتنفيذ الفعال لتحقيق النجاح في التداول، أيضًا، يحتاج المرء إلى الموهبة والعمل الجاد والتفاني ليصبح متداول جيد.

فيما يلي أهم العادات التي ستجدها في المتداولين الناجحين، ويجب أن تغرسها في نفسك إذا كنت تطمح في تحقيق الربح من التداول:

1 .نهج التداول

قبل أن تبدأ التداول، من الضروري فهم أهمية الإعداد المناسب ومواءمة هدفك الشخصي وشخصيتك ومزاجك مع الأسواق والأدوات التي يمكنك الارتباط بها بشكل مريح، يشمل إعدادك اختيار الإطار الزمني والسوق ومنهجية التداول أيضًا.

2 .السلوك وطريقة التداول

السلوك الصحيح مهم جدًا للتداول، في سياق التداول يعني أنك تطور عقلية تعكس السمات بما في ذلك الصبر والانضباط والموضوعية والتوقعات الواقعية، يشير الانضباط إلى القدرة على التحلي بالصبر وعدم اتخاذ قرارات اندفاعية اعتمادًا على التغيير في الظروف المحيطة، الموضوعية يشار إليها أيضًا باسم الانفصال العاطفي التي تعتمد إلى حد كبير على منهجيتك.

3 .القدرة على التمييز

اعتمادًا على من هم اللاعبين الرئيسيين ولماذا ينغمسون في تداول أداة معينة، يتم تداول الأدوات بشكل مختلف، على سبيل المثال: يتم تحفيز الصناديق المشتركة بشكل مختلف عن صناديق التحوط، عادةً ما يكون للبنوك الكبيرة التي تتداول في سوق العملات الفورية بعملات معينة هدفًا متنوعًا عن مستثمري العملات الذين يشترون أو يبيعون العقود الآجلة، إذا كان بإمكانك البحث ومعرفة كيف يضع اللاعبون الكبار في ساحة التداول رهاناتهم، فيمكنك محاولة التحالف معهم وتحقيق الربح وفقًا لذلك.

4 .الإدارة

لا أحد يستطيع أن يضمن الصفقات المربحة، ولا يوجد شيء مثل 100 صفقة مربحة، حتى أكثر الأنظمة ربحية لديها نسبة ربح إلى خسارة تتراوح من 65٪ إلى 35٪، ولكن المهم هو مقدار الربح الذي تحققه عند الانغماس في تجارة الربح والفوز، ومقدار المبلغ الذي تخسره أثناء الخسارة، إذا كانت مبالغ أرباحك أعلى مقارنة بالمبالغ التي تخسرها فأنت بالتأكيد في وضع مستقر في مشهد التداول، وبالتالي، صمم استراتيجياتك واختبرها في سيناريوهات منخفضة المخاطر واستخدمها لكسب أعلى، لكن لا تجرِّب كثيرًا المنهجيات والاستراتيجيات.

هناك بعض الاستراتيجيات الحيوية والعادات التي يستخدمها المتداولون الناجحون، ومن هذه الأفكار القيمة يمكنك بسهولة اختيار بعض الحيل التي تتناسب مع أسلوب التداول الخاص بك وتنفيذها لتحقيق أرباح أكبر.

5 .الانضباط هو مفتاح المتداولين الناجحين

هذه هي القاعدة الذهبية للتداول الناجح، أنت بحاجة إلى مراعاة القواعد الصارمة والانضباط فيما يتعلق بإيقاف الخسائر وأهداف حجز الأرباح وحماية رأس المال الخاص بك وما إلى ذلك، على المدى الطويل فإن المتداول المنضبط هو الذي يفوز وليس الشخص الذكي أو المحظوظ بشكل لا يصدق، يساعدك الانضباط في الحفاظ على رأس المال وهذا هو جوهر كونك متداولًا ناجحًا، إذا كنت تعتني برأس المال الخاص بك، فإن الأرباح ستهتم بنفسها.

6 .التركيز على إدارة المخاطر وحماية رأس المال

هذا بطريقة ما امتداد للنقطة السابقة حول الانضباط، وظيفة المتداول هي إدارة المخاطر،فلا تكن مهووسًا بالعائدات، تذكر أنك لا تتحكم في العائدات هذا شيء يتحكم فيه السوق، لكن يمكنك بالتأكيد التحكم في المخاطر وهذا ما يجب التركيز عليه، إذا حددت مخاطرك لكل معاملة وإذا قمت بإنشاء جدران قوية حول رأس مال التداول الخاص بك وإذا كنت تتداول دائمًا بنسب مناسبة بين المخاطرة والعائد، فمن المحتمل أن ترى النجاح كمتداول.

7 .تحلى بالصبر واستمر وتعلم من أخطائك

المتداول الجيد هو الشخص الذي يرغب في التعلم باستمرار من الأخطاء، بصفتك متداولًا من المؤكد أن ترتكب أخطاء في التداول، تظهر المشكلة عندما تستمر في الاعتقاد بأنك على حق، لا يمكنك أن تكون أنانيًا وأن تكون أيضًا متداول ناجح، على عكس ما يعتقدهالكثير من الناس فإن التداول الناجح لا يتعلق بالمهارات والرؤى ولكن يتعلق بالصبر والمثابرة، بمجرد إنشاء خطة التداول الخاصة بك يجب أن تتحلى بالصبر وتستمر في طريقك.