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زراعة خان يونس تواصل جولاتها الميدانية على مزارعي الخضار

28 كانون ثاني / يناير 2021 12:09

زراعة خان يونس تواصل جولاتها الميدانية على مزارعي الخضار
زراعة خان يونس تواصل جولاتها الميدانية على مزارعي الخضار

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية زراعة خان يونس جولة ميدانية على مزارعي الخضار في المحافظة .
وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة للمشاكل التي يعاني منها المزارعين وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لزيادة الإنتاج كما ونوعا.
كما تم خلال الجولة أخذ عينات تربة ومياه لفحصها في مختبر الوزارة .
وفي جولات ميدانية أخرى نظمتها المديرية،قامت الطواقم الفنية بتقديم الارشادات الزراعية المطلوبة في ظل الظروف الجويةالحالية،للحفاظ علي محاصيلهم، والحصول علي انتاج جيد كما ونوعا والعمل علي حل الإشكاليات التي تواجه المزارعين والتخفيف من معاناتهم .

143478346_3722398021172924_4866560618441523496_n زراعة خان يونس تواصل جولاتها الميدانية على مزارعي الخضار
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