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بحرية الوسطى تنهي خلافات مالية بقيمة "26" ألف شيكل

28 كانون ثاني / يناير 2021 12:37

بحرية الوسطى تنهي خلافات مالية بقيمة "26" ألف شيكل
بحرية الوسطى تنهي خلافات مالية بقيمة

الوسطى- الرأي

 أنهت الشرطة البحرية – قسم شئون الصيادين في المحافظة الوسطى، عدداً من القضايا المالية والخلافية بين عددٍ من الصيادين والتجار, وذلك بعد تقدُمهم بشكاوى لدى رئيس قسم شؤون الصيادين, والتي بلغت قيمتها الإجمالية "26" ألف شيكل .

وقال الملازم أول محمد نوفل رئيس قسم شؤون الصيادين في بحرية الوسطى:" إن القسم استقبل "4" شكاوى تمثّلت في خلافات مالية, تقدم خلالها أحد التجار بشكوى ضد صياد على إثر خلاف بينهما حول باقي ثمن معدات صيد بقيمة "10" آلاف شيكل, بالإضافة إلى شكوى تقدم بها تاجر آخر ضد أحد الصيادين حول خلاف مالي بينهما بقيمة "6" آلاف شيكل " .
وأضاف الملازم أول نوفل " أن القسم تعامل مع شكوى تقدم بها صيّاد ضد صيّاد آخر حول خلافٍ بينهما بلغت قيمته "6" آلاف شيكل, وأنهى على إثرها الخلاف بينهما بعد الاتفاق على تقسيط المبلغ وإنهاء الشكوى, بالإضافة إلى إنهاء ذمة مالية لإحدى الشركات بلغت قيمتها "4" آلاف شيكل ".

ولفت الملازم أول نوفل إلى أنه تم إنهاء جميع الشكاوى المُقدمة إلى قسم شؤون الصيادين بين أطراف الخلاف من التجار والصيادين, مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القسم يسعى إلى تذليل كافة العقبات وحل الإشكاليات العالقة بين الصيادين والتجار وشركات المعدات البحرية .

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