"الأوقاف" تكرم طلبة المدرسة الشرعية لفوزهم بمسابقة المعامل الافتراضية

غزة- الرأي

كرم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا طلبة المدرسة الشرعية للبنين التابعة للوزارة الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى للمرحلة الإعدادية عبر منصة (ڤلابي) التعليمية على مستوى الوطن العربي في مسابقة المعامل الافتراضية.

حيث حصل الطالب محمود إيهاب مرتجى من الصف التاسع على المركز الأول، وحصل الطالب محمود زاهر السرساوي من الصف التاسع على المركز الثاني، وحصل الطالب عبد الرحمن الجرجاوي من الصف التاسع على المركز الثالث.

وبارك د. الأغا خلال زيارته للمدرسة الشرعية هذا التميز الذي حققته المدرسة بفضل طلبتها المتفوقين, منوهاً الى أن هذا النجاح لا يأتي إلا من خلال الجد والاجتهاد والتعب, داعياً الطلبة لمواصلة المثابرة والاجتهاد والتنافس لإحراز النتائج المشرفة لهم ولوطنهم.

مثمنًا في الوقت ذاته الدور الريادي الذي بذله المعلم المتألق محمد صلاح القريناوي من خلال إشرافه على هؤلاء الطلبة المتفوقين.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف شكره وتقديره لطاقم العملية التدريسية بالمدرسة الشرعية على دورهم الفاعل والبناء في الارتقاء بمستوى الطلبة, آملاً بمستقبل زاهر ملؤه التميز والابداع.