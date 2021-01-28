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"هنية" : استقبال طلبات تمويل الزواج للرياضيين مطلع الشهر المقبل

28 كانون ثاني / يناير 2021 12:47

"المجلس الأعلى للرياضة" : بدء استقبال طلبات تمويل الزواج للرياضيين مطلع الشهر المقبل

غزة- الرأي

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن بدء استقبال طلبات تمويل الزواج للرياضيين مطلع شهر فبراير المقبل، بناء على اتفاقية الشراكة مع شركة الملتزم للتأمين والاستثمار.

وعقدت اللجنة المكلفة بالإشراف على البرنامج اجتماعاً صباح اليوم الخميس، في مقر المجلس الأعلى بغزة، بحضور عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، وجابر عياش رئيس مجلس إدارة شركة الملتزم، وكل من أحمد القيشاوي المدير العام وأحمد الخضري مسئول التمويل، والمدراء بالمجلس الأعلى.


وجرى خلال اللقاء مناقشة الشروط المناسبة للتمويل وإتاحة الفرصة للرياضيين للاستفادة وتقديم خدمة ميسرة تتناسب مع الجميع.

وأوضح هنية، أن قيمة التمويل تصل إلى (1500) دولار كحد أقصى، تسدد بواقع (70) دولار على فترة سداد تصل إلى (20) شهراً.

وأضاف هنية أن الاستفادة من التمويل تتطلب التقدم من خلال مؤسسات القطاع الرياضي بأسماء الراغبين في الحصول على التمويل، على أن تجري المعاملات المالية بين المستفيد وشركة الملتزم مباشرة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

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