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"الزكاة بالأوقاف " تنفذ مشاريع إغاثية متنوعة مستهدفةً الأسر الفقيرة

28 كانون ثاني / يناير 2021 12:52

"الزكاة بالأوقاف " تنفذ مشاريع إغاثية متنوعة مستهدفةً الأسر الفقيرة

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتنفيذ جملة من المشاريع الإغاثة المتنوعة التي تستهدف الأسر الفقيرة.
وأوضح مدير عام الزكاة أ. أسامة سليم أن إدارته مستمرة بتوزيع الوجبات الساخنة حيث تقدم يوميًا وجبات لعدد 100 أسرة ضمن مشروع الوجبات الساخنة، مضيفًا أنه تم توزيع 10 وجبات ساخنة بلحم عجل طازج لعشر أسر فقيرة أيضًا.
وبين سليم أنه وضمن مشروع كسوة الشتاء تم تقديم كسوة لـ 500 طفل فقير، وتنفيذ مشروع الحرام الشتوي الذي استفاد منه 908 أسرة بواقع 2 إحرام لكل أسرة.
وتابع: "انتهينا كذلك من تنفيذ مشروع مسكن كريم لأسرة فقيرة بمبلغ 8000$ بتبرع كريم من أهل الخير"، مشيرًا إلى ان إدارته استجابت لمناشدة أسرة فقيرة من محافظة خانيونس ببناء منزلها، الذي هو عبارة عن منزل من النايلون.
وضمن مشروع إغنوهم عن السؤال أوضح مدير عام الزكاة أنه تم توفير "تكتك" لأسرة فقيرة بمبلغ 1900$، و"تكتك" آخر لأسرة فقيرة أخرى بمبلغ 2500$، وكفالتها بقيمة 200 شيكل شهريًا لمدة ثمانية أشهر.
وأضاف سليم: "نفذنا مشروع الرغيف الخيري في محافظة الشمال استفاد منه 650 أسرة"، منوهًا إلى أنه تم افتتاح بئر ومحطة تحلية زمزم في مدرسة الأوقاف الشرعية وتوفير سيارة لتوزيع مياه الشرب لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة في منطقة شرق غزة.

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