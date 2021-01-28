تنفيذ جولة مشتركة في النصيرات لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة

الوسطى- الرأي:

نفّذ قسم الحرف والصناعات في بلدية النصيرات بالتعاون مع مديرية ادارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني ووزارة الحكم المحلي، وبمساندة شرطة البلديات، جولة تفتيش ومتابعة ميدانية لعدد من الحرف في نفوذ النصيرات.

وشملت جولة التفتيش المهام التالية (أحد المخابز، مراكز للتسوق، محلات الاكسسوارات والملابس، العمارات السكنية في مركز النصيرات، المطاعم، والمولدات التجارية والعشوائية).

وشارك في الجولة كلا من مصباح صيدم رئيس قسم الحرف والصناعات في بلدية النصيرات، و د. محمد المغير ممثلا عن مديرية إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني، و م. نعيم اللوح ممثلا عن وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى شرطة البلديات ومفتشي قسم الحرف والصناعات.

وذكر رئيس قسم الحرف والصناعات مصباح صيدم، أنه تم خلال الجولة مصادرة جهاز غاز، ومطالبة أصحاب نقاط البيع العشوائية بالتوجه للجهات المختصة لتصويب أوضاعهم الفنية والقانونية.

وأوضح أن الجولة كانت بهدف متابعة الحرف الخطرة ودرجة التزام أصحاب الحرف والمنشآت والمباني السكنية بإجراءات الأمن والسلامة والاحتياطات الواجب اتخاذها عند وقوع أي خطر.