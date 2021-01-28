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وزارة الأسرى تكرم الموظف خالد أبو قاعود لبلوغه سن التقاعد

28 كانون ثاني / يناير 2021 01:47

وزارة الأسرى تكرم الموظف خالد أبو قاعود لبلوغه سن التقاعد
وزارة الأسرى تكرم الموظف خالد أبو قاعود لبلوغه سن التقاعد

غزة- الرأي

نظمت وزارة الأسرى والمحررين، حفل وداع وتقدير لمدير دائرة المشتريات سابقاً خالد أبو قاعود، والذي أحيل للتقاعد بعد مسيرة حافلة من العطاء والجهد فى خدمة قضية الأسرى .
وحضر الحفل طاقم الوزارة والمدراء والمدراء العامون برئاسة وكيل الوزارة بهاء الدين المدهون، الذي عبر عن شكره وتقديره باسم الوزارة وكافة العاملين فيها للزميل خالد أبو قاعود الذي عمل طوال السنوات الماضية عن الارتقاء وتطوير أداء الوزارة لخدمة الأسرى وذويهم.
 وقال المدهون:" رغم مشاعر الحزن التي تختلج قلوبنا لوداع الزميل أخالد، الا أننا نتمنى له التوفيق وكلنا ثقة بانه سوف يستمر في عطاءه لأسرانا وبلده ووطنه كما عهدناه خلال السنوات الطويلة الماضية".
ومن جانبه عبر خالد أبو قاعود، عن اعتزازه بالإنتماء لوزارة الأسرى طوال السنوات التي قضاها في خدمة الأسرى وذويهم، مؤكدا أن قضية الأسرى هي هم وطني ولن نتخلى عنه سواء داخل الوظيفة أو خارجها.
يذكر أن الزميل خالد أبو قاعود، التحق بالعمل في الوزارة منذ العام 1993، أى منذ 28 عاماً وتدرج في المناصب، حتى شغل منصب مدير دائرة المشتريات في الوزارة.

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