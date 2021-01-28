وزارة الأسرى تكرم الموظف خالد أبو قاعود لبلوغه سن التقاعد

نظمت وزارة الأسرى والمحررين، حفل وداع وتقدير لمدير دائرة المشتريات سابقاً خالد أبو قاعود، والذي أحيل للتقاعد بعد مسيرة حافلة من العطاء والجهد فى خدمة قضية الأسرى .
وحضر الحفل طاقم الوزارة والمدراء والمدراء العامون برئاسة وكيل الوزارة بهاء الدين المدهون، الذي عبر عن شكره وتقديره باسم الوزارة وكافة العاملين فيها للزميل خالد أبو قاعود الذي عمل طوال السنوات الماضية عن الارتقاء وتطوير أداء الوزارة لخدمة الأسرى وذويهم.
وقال المدهون:" رغم مشاعر الحزن التي تختلج قلوبنا لوداع الزميل أخالد، الا أننا نتمنى له التوفيق وكلنا ثقة بانه سوف يستمر في عطاءه لأسرانا وبلده ووطنه كما عهدناه خلال السنوات الطويلة الماضية".
ومن جانبه عبر خالد أبو قاعود، عن اعتزازه بالإنتماء لوزارة الأسرى طوال السنوات التي قضاها في خدمة الأسرى وذويهم، مؤكدا أن قضية الأسرى هي هم وطني ولن نتخلى عنه سواء داخل الوظيفة أو خارجها.
يذكر أن الزميل خالد أبو قاعود، التحق بالعمل في الوزارة منذ العام 1993، أى منذ 28 عاماً وتدرج في المناصب، حتى شغل منصب مدير دائرة المشتريات في الوزارة.
دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر