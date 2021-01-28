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"إدارة الطرق والمشاريع" بالمواصلات تصدر تقرير إنجازاتها خلال 2020

28 كانون ثاني / يناير 2021 01:50

الإدارة العامة للطرق والمشاريع تتحدث عن إنجازاتها خلال العام 2020
الإدارة العامة للطرق والمشاريع تتحدث عن إنجازاتها خلال العام 2020

غزة- الرأي

 أعدت وزارة النقل والمواصلات تقريرها السنوي لتتحدث فيه عن إنجازات إداراتها ودوائها بالأرقام خلال عام 2020، ومن ضمن أبرز الإدارات العاملة في وزارة النقل والمواصلات الإدارة العامة للطرق والمشاريع حيث تعمل على تطبيق سياسات الوزارة وتطوير المعايير الهندسية في إدارة الطرق وهندسة المرور، كما تقوم الإدارة على رفع التقارير الفنية والخطط العامة لقطاع النقل والمواصلات للوزير.
بدوره ، أكد المهندس محمد سرور نائب مدير عام الطرق والمشاريع أن الإدارة العامة للطرق والمشاريع تواصل مهامها حيث كان من أهم إنجازاتها خلال العام المنصرم، المشاركة الدورية في اجتماعات اللجنة المركزية واللجان الفرعية، وتدقيق واعتماد المخططات الهندسية للمشاريع المقدمة من اللجنة المركزية.
وأضاف أن الإدارة شاركت في اجتماعات لجنة دراسة استقطاعات شارعي صلاح الدين والرشيد، ودراسة لعدة مفترقات طرق لإيجاد الحلول المرورية المناسبة، متابعة مقترحات مقدمة من وزارة الأشغال لإبداء الموافقة المرورية.
وفيما يخص إعداد الإدارة العامة للطرق والمشاريع للدراسات والمشاريع والزيارات فقد انتهت الإدارة من تنفيذ مشروع انارة التقاطعات الخطرة، بالإضافة إلى دراسة ومشاركة في تخطيط انشاء المجمع الحكومي في خانيونس.
وأشار سرور أن الإدارة خلال العام المنصرم عملت عدة دراسات لتطوير مرافق الوزارة من دوائر التراخيص الموزعة على المحافظات، متابعاً أن إدارته أشرفت على دراسة وتقارير مشاريع وزارة النقل والمواصلات المقدمة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وبين أن متابعة اعمال ميناء غزة من أبرز مهام الإدارة وتقوم به بشكل دوري، كما تم متابعة مشاريع المبادرات الحكومية 2020 -2021.
من جهة أخرى، أوضح سرور أن الوزارة وبالتعاون مع بلدية غزة عملت على عمل مشروع إنارة للمفترقات الرئيسية في غزة فقد تم إنارة كلا من مفترق السرايا وضبيط والغفري والحرية ” نتساريم ”، منوهاً إلى أن الإنارة لهذه التقاطعات تكون دون انقطاع وعلى مدار ساعات الليل مما يعمل على الحد من حوادث الطرق.
وأضاف أن بشكل أسبوعي تعقد الوزارة لجنة مرورية مع شرطة المرور والجهات ذات العلاقة لمناقشة أي مشكلة مرورية موجودة في الطريق وسبل حلها.
 وعن إنجازات الوزارة بالأرقام تحدث م. سرور عن أن إدارته عملت دراسة مشاريع لدعم البنية التحتية بلغ عددها 10 دراسات، متابعاً أن الإدارة أعدت 10 تقارير تخص الطرق والمشاريع.
وبين أن عدد الزيارات والمتابعات الخارجية بلغ 150 زيارة، وبلغ عدد اللجان المركزية والفرعية التي تم تشكيلها 15 اجتماعاً، منوهاً أنه تم خلال العام المنصرم عقد 200 ورشة واجتماع.
 
ومن الجدير ذكره أن الإدارة العامة للطرق والمشاريع في وزارة النقل والمواصلات تقوم بعدد من المهام التي تؤثر بشكل مباشر في تطوير قطاع النقل.
بدوره قال د.م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن أبرز مهام الإدارة العامة للطرق والمشاريع هي: إنشاء والإشراف مشاريع الطرق وفق المعايير والمواصفات الدولية، والعمل علي تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المقترحة بالتعاون مع الجهات الممولة.
وتابع أن الطرق والمشاريع تنسق مع جهات الاختصاص التنفيذية من وزارت وهيئات والمشاركة في طرح العطاءات، كما تقوم الإدارة بدعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتنمية قطاع الطرق، وإعداد المقترحات لمشاريع قطاع النقل والمواصلات وتحديد أولويتها بما يتسم والخطط العامة للوزارة.
 وأضاف الكحلوت أن الإدارة تشارك في لجان استلام المشاريع بعد إنجازها، والمشاركة في علي لجنة الأضرار الخاصة بقطاع النقل والمواصلات، إضافة إلى منح الموافقة المبدئية والنهائية لإنشاء لمحطات الوقود والغاز بالتعاون مع جهات الاختصاص.
وفي نهاية حديثه بين الكحلوت أن الطرق والمشاريع من الإدارات المهمة حيث تعمل على المصادقة علي استكمال الإجراءات لمشاريع تنظيم البناء والمنشآت والأراضي، والمشاركة في عضوية اللجنة المركزية للبناء والتنظيم بوزارة الحكم المحلي.

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