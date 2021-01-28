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"الشباب والثقافة" تكرَّم المراكز الشبابية الفاعلة في غزة والشمال

28 كانون ثاني / يناير 2021 01:56

"الشباب والثقافة" تكرَّم المراكز الشبابية الفاعلة في غزة والشمال

غزة- الرأي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الخميس، حفلًا لتكريم عدد من المراكز الشبابية الفاعلة خلال عام 2020 في محافظتي غزة وشمال غزة، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية الأستاذ علاء الباز، ومدير دائرة التطوع الأستاذ خالد بحور، بالإضافة إلى رؤساء المراكز المحتفى بها.
وأوضح محيسن أن تكريم المؤسسات والمراكز الشبابية يأتي تقديرًا لجهودها المميزة التي بذلتها خلال العام الماضي، وإسهاماتها الواضحة في العمل الشبابي، وخدمة شرائح المجتمع كافة، مؤكدًا أنها قدمت نموذجًا في الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية ورفع مستوى الوعي، خاصة في ظل جائحة "كورونا".
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لإحداث نقلة نوعية في العمل الشبابي خلال العام الحالي، لافتًا إلى أنها أعدت عدة مشاريع تستهدف شريحة الشباب في مجالات المشاريع الصغيرة والإسكان والزواج وتم رفعها لجهات الاختصاص لإقرارها والبدء بتنفيذها.
ولفت محيسن إلى أنه تم مؤخرًا تشكيل المجلس الاستشاري التأسيسي ليكون نواة انطلاق المجلس الاستشاري الشبابي الدائم، وذلك انطلاقًا من إيمان الهيئة بضرورة تعزيز الشراكة والتعاون مع المراكز والمؤسسات الشبابية، وسعيها لإشراك ذوي الخبرة والاختصاص، بما يساهم في دعم قضايا الشباب ومعالجة مشكلاتهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
يشار إلى أن الهيئة بدأت مطلع الأسبوع الحالي بتكريم المراكز الفاعلة في مدينة غزة، وتم اليوم تكريم (8) مراكز من محافظتي غزة وشمال غزة، وسيتم خلال الفترة القادمة استكمال تكريم المراكز الفاعلة في باقي محافظات قطاع غزة.
 

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