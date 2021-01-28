وفد من " UNDP" يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بخان يونس

غزة- الرأي

أجرى وفد رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ((UNDP ) زيارة تفقدية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالفخاري شرق محافظة خان يونس، وذلك للإطلاع عن كثب على كفاءة تشغيل المحطة والتحديات التي تواجه بلدية خان يونس ومصلحة مياه بلديات الساحل من أجل الاستمرار في تشغيلها بجميع مكوناتها بكفاءة.

وكان رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق، ومدير محطة المعالجة، م. يحيى أبو عبيد، ورئيس قسم العلاقات الدولية بالبلدية أ. هيا الأغا، قد استقبلوا الوفد المذكور الذي ضم الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP)) السيدة ايفون هيلي، ومدير العمليات في البرنامج م. أحمد الحمال، نائب مدير مكتب غزة م. إيمان الحسيني، ومدير مشروع انشاء محطة المعالجة م. أشرف أبو شمالة.

وخلال الجولة أكد م. البطة على أهمية ونتائج تعاون جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ انشاء محطة المعالجة والذي أدى الى تطوير هذه المحطة ذات الكفاءة العالية والتي ساعدت البلدية والمصلحة في البدء برفع الضرر البيئي والصحي عن سكان خان يونس، معربًا عن أمله في استمرار التعاون من أجل خدمة باقي سكان المحافظة التي تضم سبع بلديات في جنباتها.

وأوضح م. البطة أن بلدية خان يونس تسعى وبشكل مستمر من خلال تواصلها الدائم مع الشركاء والممولين ومصلحة المياه من أجل ضمان استمرارية تشغيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مدينة خان يونس التي تؤسس لمستقبل واعد للسكان من خلال التخفيف من معاناتهم التي استمرت لعشرات السنين، شاكرًا كافة المؤسسات الدولية والمانحة التي ساهمت في دفع عجلة التنمية في خان يونس في ظل الظروف الراهنة.

ومن جانبه شدد م. شبلاق على حرص المصلحة والبلدية وتعاونهم من أجل الاستمرار في تشغيل محطة المعالجة بالكفاءة المطلوبة عبر القيام بتعيين فريق تشغيلي ذو كفاءة عالية وباشراف وادارة مصلحة مياه الساحل، وأكد على وجود بعض التحديات أمام الاستمرار بتشغيل محطة المعالجة أهمها عدم وجود الميزانية التشغيلية أسوة بباقي محطات المعالجة الاستراتيجية التي تم تطويرها حديثاً والاتفاق مع المؤسسات الممولة لها بتخصيص ميزانية تشغيلية لتلك المحطات لفترة انتقالية ولحين تحسن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

وبدورها ثمنت السيدة هيلي التعاون القائم مع مصلحة المياه وبلدية خان يونس والذي أدى الى النجاح في إنشاء هذه المحطة المميزة وذات الكفاءة العالية مع التزامها بالتواصل مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية من أجل دعم المصاريف التشغيلية لمحطة المعالجة داعية الى استمرار التعاون والتنسيق بين مصلحة المياه ومؤسسة ال UNDP من أجل استدامة تشغيل محطة المعالجة وتوسعة نطاق عملها لخدمة باقي مناطق محافظة خان يونس.