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بالتعاون مع مؤسسة رحمة حول العالم

"الصحة " توقع مذكرة تفاهم لترميم قسم الأمراض الصدرية بـ"الرنتيسي"

28 كانون ثاني / يناير 2021 02:21

"الصحة " توقع مذكرة تفاهم لترميم قسم الأمراض الصدرية بـ"الرنتيسي"

غزة- الرأي

وقعت وزارة الصحة الفلسطينية، ومؤسسة "رحمة حول العالم"،  مذكرة تفاهم،  وذلك بهدف ترميم قسم الجهاز الهضمي والأمراض الصدرية في مستشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال بمدينة غزة.
وثمن مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة، د. عبد اللطيف الحاج خلال استقباله لوفد جمعية رحمة بمقر الوزارة بغزة، جهود مؤسسة رحمة حول العالم إلى جانب مختلف المؤسسات الأهلية والدولية الداعمة للقطاع الصحي في قطاع غزة، في دعم صمود القطاع الصحي ونهضته.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى من خلال مجموعة أعمال ترميم تشمل البنية التحتية وأعمال تشطيب في القسم، بما ينعكس على تجويد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وبذلت الإدارة العامة للتعاون الدولي بالتعاون مع الإدارات المختلفة بوزارة الصحة جهوداً على مدار سنوات أثمرت في إحداث نقلات نوعية على صعيد الانشاءات والتجهيزات في المرافق الصحية في قطاع غزة.

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