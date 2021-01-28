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لدفع عجلة التنمية المحلية

بلدية غزة تؤكد على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

28 كانون ثاني / يناير 2021 02:23

بلدية غزة تؤكد على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
بلدية غزة تؤكد على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

غزة- الرأي

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية المحلية، ولتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ مشاريع تنموية تخدم المواطن والمدينة وترتقي بها.

جاء ذلك خلال لقاء مع مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول والغاز برئاسة أحمد الحلو، عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس بميدان فلسطين، جرى خلاله سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدية والجمعية.

وقال رئيس البلدية إن دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتذليل أي عقبات أمام تطوره يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات المحلية في المدينة ويخلق فرص جديدة تساهم في تطور المدينة ويرتقي بها. 

وناقش الطرفان الأوضاع الاقتصادية في المدينة والأثر السلبي لجائحة كورونا، والمصاعب التي تواجه القطاع الخاص، وسبل توحيد جهود المؤسسات المختلفة والبلديات لتسهيل معاملات القطاع الخاص بما يعود بالنفع على المواطن والمدينة، وكذلك تم بحث سبل تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل منح التراخيص اللازمة لمحطات البترول والغاز وفقاً للأنظمة المتبعة. 

وشكر الوفد رئيس البلدية والمجلس البلدي على جهودهما في خدمة المدينة والسياسة التي ينتهجها لتعزيز إشراك المجتمع في عملية اتخاذ القرار، وتسهيل المعاملات للمواطنين والقطاع الخاص.

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