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غزة: حكم بالسجن 20 عاما على مدان بقتل طفله

29 كانون ثاني / يناير 2021 03:36

غزة - الرأي

أصدرت محكمة بداية شمال غزة حكمًا بالحبس 20 عاما، على  المدان (ر/ع) والمتهم بقتل ابنه الطفل القاصر يامن عبد الشافي.

وحكمت المحكمة، بمعاقبته 15 عاما مع النفاذ تخصم منها مدة توقيفه عن تهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وحبسه مدة خمسة أعوام تخصم منها مدة توقيفه عن تهمة مواقعة أنثى مواقعة غير مشروعة بدون عقد. 

كما عوقبت المدانة الثانية (ق/س) بالحبس مدة 5 أعوام تخصم منها مدة التوقيف عن تهمة السماح لذكر بالمواقعة غير المشروعة بدون عقد زواج شرعي خلافاً للقانون.

وأكدت النيابة العامة تقديمها راسخ البينة والأدلة القطعية أمام المحكمة المختصة لارتكاب الجاني تهمة القتل قصداً، مشددة على اهتمامها بمتابعة قضايا الرأي العام، وتحقيق الردع العام للعابثين بأمن واستقرار المجتمع.

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