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ميزات جديدة تظهر في “إنستغرام”

31 كانون ثاني / يناير 2021 07:34

ميزات جديدة تظهر في “إنستغرام”
ميزات جديدة تظهر في “إنستغرام”

أعلن القائمون على تطبيق “إنستغرام” أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة ستوفر للمستخدمين خدمات إضافية وتجعل منه أكثر عملية وفائدة.

وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن مطوري “إنستغرام” يعملون حاليا على برمجة ميزة جديدة ستضيف “لوحة تحكم احترافية” لصناع المحتوى وأصحاب الحسابات التجارية وحسابات الشركات على التطبيق.

وستجمع اللوحة الجديدة التي سيستفيد منها أصحاب الحسابات المذكورة جميع الأدوات التي يوفرها “إنستغرام” لإدارة الحسابات للأغراض التجارية، كما ستظهر لصاحب الحساب اختصارات الشركات المرتبطة بعلامته التجارية أو شركته، ومن خلالها سيتمكن صاحب الحساب أيضا من تتبع الإعلانات التجارية وتقييم مدى التفاعل مع حسابه الإلكتروني.

كما يعمل مطورو “إنستغرام” على ميزة جديدة أخرى قد تضاف إلى التطبيق لتساعد المستخدمين على الإعلان عن حدث أو نشاط اجتماعي معين، وعبر هذه الميزة سيكون بإمكان المستخدم دعوة 20 شخصا من أصدقائه على التطبيق للمشاركة بالحدث أو الفعالية.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق “إنستغرام”شهد في العامين الأخيرين العديد من الميزات والتعديلات الجديدة لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين في ظل المنافسة الكبيرة في عالم تطبيقات التواصل الاجتماعي، حتى أنه حصل على ميزات لتسهيل التسوق والترويج للبضائع التجارية.

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