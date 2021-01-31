إطلاق الجولة الثالثة للدوري الممتاز:شباب خان يونس يستضيف شباب رفح

تنطلق اليوم الأحد، عند الساعة الثانية والنصف عصراً، مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بإقامة 6 مباريات على مدار ثلاثة أيام حتى الثلاثاء المقبل.

ويتصدر هذه المباريات، لقاء شباب رفح بطل الكأس، الذي يحلَّ ضيفاً على شباب خان يونس على الملعب البلدي، ويملك رفح في المركز السادس 3 نقاط من فوز، فيما يحلُّ خان يونس رابعاً برصيد 4 نقاط. ويحل اتحاد خان يونس المتصدر برصيد 6 نقاط، ضيفاً على الصداقة في المركز الثامن برصيد 3 نقاط على ملعب اليرموك البلدي. وسيكون التفاح في المركز العاشر برصيد نقطة، في مواجهة شباب جباليا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، على ملعب فلسطين الدولي.

ويلتقي يوم الاثنين، اتحاد بيت حانون في المركز الـ11، قبل الأخير بلا نقاط، البطل خدمات رفح في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، على ملعب بيت حانون البلدي، ويواجه الجلاء في المركز الأخير الـ12، بلا نقاط، الهلال في المركز السابع برصيد 3 نقاط.

وتختتم مباريات الجولة، بلقاء اتحاد الشجاعية في المركز التاسع برصيد نقطة، وخدمات الشاطئ في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

وفي الدرجة الأولى، يفتتح الأسبوع الثاني، الاثنين بلقاء خدمات النصيرات في المركز الأول برصيد 6 نقاط، وضيفه نماء في المركز العاشر برصيد نقطة، على ملعب الشهيد محمد، ويلتقي الثلاثاء شباب الزوايدة برصيد الثالث برصيد 3 نقاط، والأقصى في المركز العاشر برصيد نقطة على ملعب الشهيد محمد، فيما يلاقي خدمات خان يونس في المركز التاسع برصيد نقطة، خدمات المغازي في المركز الثامن برصيد 3 نقاط على الملعب البلدي بخان يونس. ويلتقي الأربعاء خدمات البريج في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، والأهلي الفلسطيني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط على ملعب الشهيد محمد، بينما سيكون المجمع الإسلامي في المركز الأخير الـ11، برصي نقطة، في مواجهة غزة الرياضي الثالث برصيد 4 نقاط، على ملعب فلسطين الدولي، وتختتم اللقاءات بمباراة بيت حانون الأهلي في المركز السابع برصيد 3 نقاط، والقادسية في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، على ملعب بيت حانون البلدي.