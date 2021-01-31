ريال مدريد يسقط على ميدانه أمام ليفانتي

واصل ريال مدريد نزيف النقاط بسقوطه أمام ضيفه ليفانتي بهدفين لهدف، السبت، ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولعب ريال مدريد اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بعد طرد مدافعه البرازيلي إيدير ميليتو لنيله البطاقة الحمراء المباشرة لتدخله المتهور على أحد لاعبي ليفانتي.

ورغم النقص العددي، تمكن الريال من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق ماركو أسينسيو، الذي استثمر تمريرة حاسمة من الألماني توني كروس ووضع الكرة في الشباك.

ولم يظهر تأثير الطرد على ريال مدريد حتى الدقيقة 32، إذ نجح المهاجم خوسي موراليس في تسجيل هدف رائع عدل به النتيجة لليفانتي، وعليه انتهت أحداث الشوط الأول.

وقدم ريال مدريد أداء مخيب في الشوط الثاني، الأمر الذي استغله ليفانتي وسجل هدفا ثانيا مع حلول الدقيقة 78 عبر المهاجم روجر مارتي.

وبهذا صعد ليفانتي إلى المركز التاسع بعدما وصل للنقطة 26، فيما بقي ريال مدريد ثانيا برصيد 40 نقطة.