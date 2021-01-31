بايرن يسحق هوفنهايم 4-1 ويحافظ على تفوقه في الصدارة بسبع نقاط

سحق بايرن ميونخ ضيفه هوفنهايم 4-1، اليوم السبت، بفضل رباعية من أربعة لاعبين مختلفين ليتقدم بسبع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في إطار سعيه للقبه التاسع على التوالي في المسابقة.

وهز جيروم بواتنج وتوماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي وسيرج جنابري الشباك في الفوز المريح ليرتفع رصيد بايرن إلى 45 نقطة متقدما بسبع نقاط على رازن بال شبورت لايبزيج الذي تغلب 1-صفر على ضيفه باير ليفركوزن.

وكان بايرن، الذي انتصر للمرة الرابعة على التوالي منذ خسارته 3-2 أمام بروسيا مونشنجلادباخ في وقت سابق من الشهر الحالي، محظوظا لعدم تأخره مبكرا بعد إهدار إيلاس بيبو فرصتين أمام المرمى في الدقائق الأولى.

وافتتح بواتنج التسجيل بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها يوشوا كيميش في الدقيقة 32 محرزا هدفه الأول في ثلاثة أعوام مع وجود يواخيم لوف مدرب ألمانيا في المدرجات.

وقال هانز فليك مدرب بايرن “فزنا في أربع مباريات متتالية وحصدنا 12 نقطة. هذا هو مستوانا.

“بعد هزيمتين متتاليتين أردنا تحقيق مسيرة جيدة. هذا ما يصنع الفرق الكبيرة. هذا يمنحنا ثقة كبيرة”.

ولم يتأثر بايرن بغياب لاعب الوسط كورنتين توليسو الذي تم استبعاده وتغريمه لانتهاك قيود مكافحة فيروس كورونا.

وأحرز مولر، الذي ردت العارضة محاولة منه عند مرور ربع ساعة، هدفه العاشر في الدوري قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول ليزيد الضغط على لوف لاستدعائه للمنتخب للمشاركة في بطولة أوروبا هذا العام.

وكان لوف استبعد بواتنج وماتس هوملز مدافع بروسيا دورتموند ومولر، الذين فازوا بكأس العالم 2014، من تشكيلة ألمانيا في 2019 بعد خروج المنتخب من الدور الأول لكأس العالم قبل ذلك بعام.

وقلص أندريه كراماريتش الفارق بتسديدة مباشرة في الدقيقة 44 بعد تمريرة عرضية رائعة من بيبو.

واستعاد صاحب الأرض تقدمه بفارق هدفين عبر ليفاندوفسكي بعد تمريرة كينجسلي كومان العرضية ليرفع رصيده إلى 24 هدفا في الدوري هذا الموسم.

واختتم جنابري الأهداف بتسديدة من زاوية ضيفة في الدقيقة 63 ليهز الشباك لأول مرة منذ أكتوبر تشرين الأول ويحقق بايرن رقما قياسيا للنادي بوصوله إلى 57 هدفا في أول 19 مباراة في الدوري.