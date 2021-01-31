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النائب العام يشيد بجهود مركز شرطة الشيخ رضوان

31 كانون ثاني / يناير 2021 09:47

النائب العام يشيد بجهود مركز شرطة الشيخ رضوان
النائب العام يشيد بجهود مركز شرطة الشيخ رضوان

غزة- الرأي

 أجرى النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، زيارة تفقدية لمركز شرطة الشيخ رضوان، شملت كافة دوائر وأقسام المركز، وكان برفقته رئيس نيابة غزة-الدائرة الثانية المستشار محمد شحادة، ورئيس ديوان النائب العام المستشارمحمد مراد، وعضوَيّ نيابة مركز شرطة الرضوان أ. محمد سالم شيخة و أ. وفاء هنية.
وكان في استقبالهم مدير شرطة مركز الشيخ رضوان المقدم نضال حمادة، ونائبهرائد غباين، ومفتش التحقيقالرائد سالم العطار، ورئيس قسم الشكاوىالنقيب أحمد السحار، ورئيس قسم المباحث النقيب محمد الحلبي، ورئيس قسم الشئون الإدارية النقيل رامي الكردي، ورئيس قسم المكافحة محمود حجازي، ورئيس قسم أمن الشرطة أدهم منصور، ورئيس قسم التنفيذ أحمد عامر، ورئيس قسم العلاقات العامة رباح الشرفا، ورئيس قسم التراحيل النقيب محمد المدهون، ورئيس النظارة النقيب إبراهيم البراوي.
وأكد النائب العام على تضافر الجهود مع المؤسسة الشرطية لتحقيق الأمن، القائم على العدالة، واقعاً عملياً، ونصرة الضعيف وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، وتعزيز شعور المواطن، الذي صبر على الحصار والاحتلال، واحتضن المقاومة، وضحى في سبيل ذلك بالغالي والنفيس، بانتمائه لوطنه، من خلال ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة، والسعي لطمأنته وراحته، وإعادة ثقته بنفسه في ظل دولة تحترم الحقوق والحريات، وتُرسي دعائم سيادة القانون. 
وأشاد النائب العام بدور قيادة الشرطة، وحرصها على تبني برنامج تطوير الكوادر الشرطية، وأقسام التحقيق خاصة، لما لها من دور أساسي في بناء الملف الجزائي، وحسن سير العدالة، مؤكدا أن النيابة العامة ستعمل ما بوسعها على دعم وإسناد هذه البرامج، وتعزيز دور المحققين في المنظومة الشرطية.
وأكد مدير مركز الشيخ رضوان المقدم نضال حمادة، على مواصلة قيادة الشرطة جهودها من أجل تطوير وتعزيز المَقار الشرطية، وفق المعايير والمقاييس التي تراعي خدمة المواطنين، والتزامها بتحقيق الأمن، وإنفاذ القانون من خلال الحفاظ على الإجراءات القانونية والقيام بواجباتها، بتنفيذ تعليمات وتفويضات النيابة العامة، وتنمية قدرات كوادرها، في إطار تعزيز المنطومة العدلية.

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