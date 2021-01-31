كشف و آلية السفر عبر معبر رفح خلال فتحه أربعة أيام

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري خلال فتحه استثنائياً أربعة أيام (من الإثنين إلى الخميس).

وأوضحت الداخلية أن السفر ليوم غدٍ الإثنين (1 فبراير) سيكون للمسافرين في الحافلات (من الأولى حتى الخامسة) من الكشف المرفق أدناه، وعليهم التوجه الساعة 4 فجراً إلى الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، وعدم اصطحاب مرافقين من غير المسافرين.

وطالبت المسافرين في الحافلات المذكورة (من 1 إلى 5)، التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم الساعة 11 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً من وزارة الصحة، وهي:

- محافظة شمال غزة: مركز هالة الشوا/ بيت لاهيا.

- محافظة غزة: مركز الشاطئ.

- محافظة الوسطى: مركز النصيرات القديم.

- محافظة خانيونس: مركز جورة اللوت/ قرب دوار التحلية.

- محافظة رفح: عيادة الشابورة/ قرب مدارس العرب.

وبينت أن على المسافرين في باقي الحافلات انتظار إعلانات جديدة بخصوص موعد إجراء الفحص، وموعد سفرهم خلال الأيام القادمة.

وذكرت على أن على المسافرين أصحاب جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، التوجه فوراً لتحديث بياناتها لدى مديريات الداخلية كلّ في محافظته، وضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف هنا:



