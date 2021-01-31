وكالة الرأي الفلسطينية "صحة الأم والطفل" تقدم خدمات رعاية الحوامل لـ(152) ألف سيدة خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير اليوم وكالة الرأي الفلسطينية كشف و آلية السفر عبر معبر رفح خلال فتحه أربعة أيام وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يشيد بجهود مركز شرطة الشيخ رضوان وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": المستشفى الأوروبي بذلت جهداً في تعافي حالات خطيرة من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2751) الاحد 31/1/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بين صفوف المواطنين في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب بعد إطلاق النار عليه قرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية أجواء دافئة نهاراً باردة ليلاً
أخبار » الأخبار الحكومية

كشف و آلية السفر عبر معبر رفح خلال فتحه أربعة أيام

31 كانون ثاني / يناير 2021 09:52

كشف وآلية السفر عبر معبر رفح خلال فتحهأربعة أيام
كشف وآلية السفر عبر معبر رفح خلال فتحهأربعة أيام

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري خلال فتحه استثنائياً أربعة أيام (من الإثنين إلى الخميس).

وأوضحت الداخلية أن السفر ليوم غدٍ الإثنين (1 فبراير) سيكون للمسافرين في الحافلات (من الأولى حتى الخامسة) من الكشف المرفق أدناه، وعليهم التوجه الساعة 4 فجراً إلى الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، وعدم اصطحاب مرافقين من غير المسافرين.

وطالبت المسافرين في الحافلات المذكورة (من 1 إلى 5)، التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم الساعة 11 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً من وزارة الصحة، وهي:

- محافظة شمال غزة: مركز هالة الشوا/ بيت لاهيا.

- محافظة غزة: مركز الشاطئ.

- محافظة الوسطى: مركز النصيرات القديم.

- محافظة خانيونس: مركز جورة اللوت/ قرب دوار التحلية.

- محافظة رفح: عيادة الشابورة/ قرب مدارس العرب.

وبينت أن على المسافرين في باقي الحافلات انتظار إعلانات جديدة بخصوص موعد إجراء الفحص، وموعد سفرهم خلال الأيام القادمة.

وذكرت على أن على المسافرين أصحاب جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، التوجه فوراً لتحديث بياناتها لدى مديريات الداخلية كلّ في محافظته، وضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف هنا:


 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟