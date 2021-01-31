المالية: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير اليوم

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير/2021.

وأوضحت المالية في تصريح وصل "الرأي" ، أن الصرف سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 31/01 الساعة 11 ظهراً، في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.