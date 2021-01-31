المالية: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير اليوم

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير/2021.
وأوضحت المالية في تصريح وصل "الرأي" ، أن الصرف سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 31/01 الساعة 11 ظهراً، في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
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31 كانون ثاني / يناير 2021 09:55
غزة- الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير/2021.
وأوضحت المالية في تصريح وصل "الرأي" ، أن الصرف سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 31/01 الساعة 11 ظهراً، في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
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