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المالية: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير اليوم

31 كانون ثاني / يناير 2021 09:55

المالية: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير اليوم
المالية: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير اليوم

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يناير/2021.
وأوضحت المالية في تصريح وصل "الرأي" ، أن الصرف سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 31/01 الساعة 11 ظهراً، في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

 

 

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