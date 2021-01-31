"صحة الأم والطفل" تقدم خدمات رعاية الحوامل لـ(152) ألف سيدة خلال 2020

غزة- الرأي

قالت مدير دائرة صحة الأم والطفل بوزارة الصحة د. نهلة حلس، إن الدائرة قدمت خدمات رعاية الحوامل ل(152) ألف سيدة بمتوسط شهري نحو (13) ألف زيارة، بواقع 575 زيارة يومية خلال عام 2020، مشيرة إلى تعميم الدليل الوطني الموحد لرعاية ومشورة ما قبل الحمل للعمل به في مراكز الرعاية الصحية الأولية لتعزيز وجودة الخدمة المقدمة للسيدات في سن الانجاب وتقليل المرضى والوفيات للأمهات والمواليد.

وبينت أنه جرى تدريب 20مشاركاً من مشرفي ومديري التمريض للمراكز على حوسبة التقرير الشهري لصحة الطفل السليم.

وأشارت حلس أنه جرى إطلاق مشروع فحص السمع للمواليد حديثي الولادة كتجربة أولية؛ وأن المختبرات المركزية تسلمت فحص PKU بعدد (2400) فحصا.

وأفادت حلسن بأنه تم تعزيز عمل القابلات في الزيارات المنزلية للأمهات بعد الولادة بحوسبة بيانات رعاية الأم بعد الولادة، مضيفة انه تم تدريب عدد من الطبيبات العاملات بالدائرة على تطبيق برنامج صحتي التابع لوزارة الصحة للإرشاد والرد على استفسارات الجمهور في ظل (كوفيدا 19)، مما كان له الأثر الكبير في تقديم استشارات طبية عن بعد.

ونوهت إلى أن الدائرة عملت خلال جائحة كوفيد19 على تفعيل تطبيق "واتس أب" من قبل اللجنة العلمية، وتعميم بروتوكول الصحة العالمية للتعامل مع الوباء لرعاية الحوامل وتنظيم الأسرة، لافتة الى توفير الحليب الخاص بمرضى PKU بعدد إجمالي بلغ (600) علبة بدعم من المؤسسة الأهلية "رؤيا الشباب"، استفاد كل طفل يقل سنّه عن ثلاث سنوات بثلاث علب حسب قواعد البيانات المرفقة من الوزارة.