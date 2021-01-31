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"الزكاة بالأوقاف" تستمر في تنفيذ مشاريعها الإغاثية للأسر الفقيرة

31 كانون ثاني / يناير 2021 10:11

"الزكاة بالأوقاف" تستمر في تنفيذ مشاريعها الإغاثية للأسر الفقيرة

غزة- الرأي

 واصلت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تنفيذ مشاريعها الإغاثية التي تستهدف الأسر الفقيرة في قطاع غزة، وذلك في إطار جهودها المستمرة في مساندة  الفقراء.
وأوضحت الإدارة ، أنه تم خلال الأسبوع الماضي توزيع 400 "ترنق" لنحو 200 أسرة فقيرة، إلى جانب توزيع 250 سلة خضار و250 ربطة خبز، مشيرةً إلى أنه تم أيضًا توزيع 27 وجبة ساخنة مكونة من أرز ودجاج لأسر محتاجة.
وأضافت: "كما تم توفير عربة كهربائية "سكوتر" لمريض فشل كلوي بمبلغ 1500 دولار لمساعدته على الحركة"
وفي ذات السياق، وزعت لجنة زكاة الشيخ رضوان التابعة للإدارة العامة للزكاة مساعدات نقدية بقيم 1000 دولار لـ 10 أسر ومساعدات عينية لنحو 390 أسرة.
هذا ووزعت لجنة زكاة معسكر خان يونس كفالات على 61 يتيم بمبلغ إجمالي 6590 شيكل.

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