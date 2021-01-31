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بحضور اللواء توفيق أبو نعيم

شرطة خان يونس تفتتح الطابق الثاني من نظارة مركز شرطة خان يونس

31 كانون ثاني / يناير 2021 10:23

شرطة خان يونس تفتتح الطابق الثاني من نظارة مركز شرطة خان يونس
شرطة خان يونس تفتتح الطابق الثاني من نظارة مركز شرطة خان يونس

خان يونس- الرأي

افتتحت شرطة محافظة خان يونس صباح أمس السبت، الطابق الثاني من مبنى النظارة بمركز المدينة بحضور اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية ،واللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة ومساعديه ،والعميد سلامة بركة مدير شرطة المحافظة.

وأشاد اللواء أبو نعيم بالجهود التي بذلتها شرطة محافظة خان يونس في عملية البناء والتي تساهم بشكل فعال في تطوير وتحسين العمل الشرطي ، مؤكداً على أن الشرطة الفلسطينية لن تقف في وجهها قلة الإمكانيات بل ستكون دافعا لها للقيام بواجبها على أكمل وجه من أجل خدمة المواطن.

وذكر العميد بركة أن افتتاح هذه الطابق جاء على مساحة 400 م ، تضم غرفاً وممرات واسعة وملائمة لإقامة الموقوفين ومجهزة بأحدث المواصفات من أثاث ، وذلك تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية ولتقديم أفضل الخدمات الأمنية والشرطية.

بدوره شكر العميد بركة كل من ساهم في تجهيز مبنى النظارة وعلي رأسهم دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالمحافظة على جهودهم المبذولة في عملية البناء والترميم التي من شأنها تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

14302_4 14302_1 شرطة خان يونس تفتتح الطابق الثاني من نظارة مركز شرطة خان يونس
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