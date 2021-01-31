"الحاسوب والتكتولوجيا" في وزارة المواصلات تصدر تقريرها لعام 2020

غزة- الرأي

أكدت الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بوزارة النقل والمواصلات، أنها من أهم ركائز الوزارة الأساسية التي تعمل على تطوير المنظومة الإلكترونية في سبيل الارتقاء بالعمل داخل مقر الوزارة ودوائرها المنتشرة عبر المحافظات الخمسة.

وأوضح م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، أن الوزارة تعمل بكل إمكانياتها في سبيل تطوير المنظومة المحوسبة لتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن في قطاع غزة وكذلك إنهاء المعاملات الورقية بحيث تصبح كافة المعاملات من خلال برامج محوسبة يتم الرجوع إليها في أي وقت للحفاظ على حقوق المواطنين.

وأضاف عكاشة أن الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات عملت وبكل جهدها لربط دوائر الوزارة المختلفة ببعضها حتى يتمكن المواطن بإجراء معاملته من خلال توجه إلى دائرة واحدة فقط في الوزارة حسب نوع المعاملة حيث تمتاز برامج الوزارة المحوسبة بالربط بين الدوائر وكذلك الوزارات ذات العلاقة بما يساهم في إنجاز معاملات المواطنين في نفس المكان مما يوفر الجهد والوقت عليهم.

من جانبه أفاد م. محمد نسمان مدير عام الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، أن إدارته أنجزت خلال العام الماضي 2020م العديد من المهام والتي ساهمت وبشكل كبير في الارتقاء بالعمل الحكومي مجزئة ما بين تعديل وإضافة بعض القيود على البرامج بما يتناسب مع متطلبات العمل.

كما تم تطوير البرامج المحوسبة وفق الخطة التشغيلية للوزارة، وتحديث الموقع الإلكتروني بما يخدم أهداف التطوير والتغيير ومواكبة التقدم العالمي بما يحقق تواصل أكبر لجمهور الوزارة، ومعالجة دورية مستمرة للأخطاء والمشاكل التي تواجه البرامج المحوسبة والشبكات.

في حين تم الإشراف على إعادة تحديث شبكة الحاسوب بالوزارة ووصل جميع السويتشات على الطاقة الشمسية بحيث تساهم في عدم توقف الشبكة وعملها على مدار الساعة والعديد من المهام الأخرى.

وفي ظل التهديد المستمر للاحتلال الإسرائيلي لقطاع شرعت الوزارة بأرشفة المعاملات إلكترونية تحفظ في هاردات مركزية يمكن الرجوع إليها في أي وقت والاستغناء عن المعاملات الورقية بشكل نهائي بما يخدم المصلحة العامة والحفاظ على حقوق المواطنين.

من جانب أخر، قال المواطن محمود حرز أن سرعة إنجاز المعاملة داخل دوائر الترخيص مميزه بحيث يمكننا أتمام معاملاتنا بتواجد شبكة موحده بين دائرة الترخيص والبنك وكذلك شركة طباعة رخص القيادة والمركبة وجمعيهم في نفس المكان.