زراعة رفح تقدم الإرشادات لمزارع الدجاج النموذجية

رفح- الرأي

نفذ قسم الإنتاج الحيواني في مديرية زراعة رفح، جولة إرشادية على مزارع الدواجن اللاحم والبياض، والحبش في المحافظة.

كما جرى خلال الجولة زيارة بعض المزارع النموذجية والتي تعتمد على نظام التربية داخل الأقفاص،والتي تتميز بنظام تهوية وتبريد إلكتروني، وكذلك عزل حراري.

وأكدت زراعة رفح، أن هناك توجه لعدد كبير من المربين باعتماد نموذج التربية داخل الأقفاص مما يقلل من نفوق الصوص وتعرضه للأمراض.

كما تم تقديم الإرشادات اللازمة للمربين، لمواجهة البرد في الشتاء، اضافة لحثهم على ترخيص مزارعهم لدى الوزارة.

