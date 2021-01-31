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التي تعتمد نظام التربية داخل الأقفاص

زراعة رفح تقدم الإرشادات لمزارع الدجاج النموذجية

31 كانون ثاني / يناير 2021 11:30

زراعة رفح تتفقد مزارع الدجاج النموذجية وحثهم على ترخيص مزارعهم
زراعة رفح تتفقد مزارع الدجاج النموذجية وحثهم على ترخيص مزارعهم

رفح- الرأي

نفذ قسم الإنتاج الحيواني في مديرية زراعة رفح، جولة إرشادية على مزارع الدواجن اللاحم والبياض، والحبش في المحافظة.
كما جرى خلال الجولة زيارة بعض المزارع النموذجية والتي تعتمد على نظام التربية داخل الأقفاص،والتي تتميز بنظام تهوية وتبريد إلكتروني، وكذلك عزل حراري.
وأكدت زراعة رفح، أن هناك توجه لعدد كبير من المربين باعتماد نموذج التربية داخل الأقفاص مما يقلل من نفوق الصوص وتعرضه للأمراض.
كما تم تقديم الإرشادات اللازمة للمربين، لمواجهة البرد في الشتاء، اضافة لحثهم على ترخيص مزارعهم لدى الوزارة.
 

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