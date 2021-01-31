التعليم شرق خان يونس يكرم "خريجات مركز محو الأمية وتعليم الكبار"

غزة- الرأي

كرم مدير التربية والتعليم شرق خانيونس سعيد قديح، خريجات مركز محو الأمية وتعليم الكبار، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي.

وخلال التكريم أعرب قديح، عن إعجابه بالتقدم الواضح في مستويات الملتحقات بالمركز؛ ومدى تمكنهن من الكثير من مهارات الكتابة والقراءة؛ الذي انعكس على الأداء المميز للملتحقات بالمركز والمتمثل في الكتابة الإملائية السليمة والخطوط الجميلة.

يذكر أن المركز التحق به (13) طالبة ،حيث كانت مدة الدراسة عامين مقسمة إلى مستوى أول و مستوى ثاني .