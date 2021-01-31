"مجمع عدوان الطبي" ينظم طابور أركان لكوادره

غزة- الرأي

نظم مجمع كمال عدوان الطبي التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية صباح الأحد، طابور أركان لكوادره والعاملين فيه داخل المجمع في محافظة شمال غزة.

وحضر طابور الأركان مدير عام الخدمات الطبية العميد محمد صالح، ومساعديه العقيد محمد عوض، والعقيد محمد الشوار، والعقيد رياض أبو شمالة، والعقيد سميح أبو حبل، ومدير مجمع عدوان العقيد أحمد الكلوت إلى جانب الكوادر الطبية والإداريين العاملين بالمجمع.

بدوره، أكد العميد صالح خلال كلمة له، على ضرورة الانضباط والالتزام بالتعليمات الصادرة من القيادة مع تقديم الخدمة والمساعدة للمرضى والمواطنين.

وأصدر العميد صالح جملة من التعميمات والتوجيهات للكوادر العاملة في مجمع كمال عدوان الطبي للعمل بمقتضاها وتنفيذها، في إطار تجويد العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وثمّن العميد صالح بجهود الكوادر العاملة بمجمع عدوان في خدمة المرضى، معربًا عن تقديره لحجم الانضباط والالتزام الذي أظهرته تلك الكوادر.