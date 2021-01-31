وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتابع أصناف الخضار الجديدة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية "المبحوح": إعادة تشغيل الأسواق الشعبية الأسبوعية اعتباراً من 7 فبراير وكالة الرأي الفلسطينية الأطفال بالضفة .. فريسة الاحتلال السهلة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة بغزة: توازن بين حفظ الأمن ومواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق بلدة الطيبة بعد تسجيل إصابات بالطفرة الجديدة من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح يكرم الطلبة الفائزين في مسابقة "اللغة الإنجليزية" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يناقش "آليات التعليم الوجاهي" مع المشرفين التربويين وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تقدم الإرشادات لمزارع الدجاج النموذجية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 125 إصابة جديدة بـ"كورونا " في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: ضبط منظمات غاز غير صالحة للاستخدام المنزلي
أخبار » الأخبار الحكومية

بحضور مدير عام الخدمات الطبية

"مجمع عدوان الطبي" ينظم طابور أركان لكوادره

31 كانون ثاني / يناير 2021 12:09

"مجمع عدوان الطبي" ينظم طابور أركان لكوادره

غزة- الرأي

نظم مجمع كمال عدوان الطبي التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية صباح الأحد،  طابور أركان لكوادره والعاملين فيه داخل المجمع في محافظة شمال غزة.

وحضر طابور الأركان مدير عام الخدمات الطبية العميد محمد صالح، ومساعديه العقيد محمد عوض، والعقيد محمد الشوار، والعقيد رياض أبو شمالة، والعقيد سميح أبو حبل، ومدير مجمع عدوان العقيد أحمد الكلوت إلى جانب الكوادر الطبية والإداريين العاملين بالمجمع.

بدوره، أكد العميد صالح خلال كلمة له، على ضرورة الانضباط والالتزام بالتعليمات الصادرة من القيادة مع تقديم الخدمة والمساعدة للمرضى والمواطنين.

وأصدر العميد صالح جملة من التعميمات والتوجيهات للكوادر العاملة في مجمع كمال عدوان الطبي للعمل بمقتضاها وتنفيذها، في إطار تجويد العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وثمّن العميد صالح بجهود الكوادر العاملة بمجمع عدوان في خدمة المرضى، معربًا عن تقديره لحجم الانضباط والالتزام الذي أظهرته تلك الكوادر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

دراسة دكتوراة تُشيد بالأداء الإعـلامي للداخلية في مواجهة التخابر

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟