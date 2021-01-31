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الطاقة: قرار تسعيرة كيلو واط لمولدات الكهرباء ثابت " 3.3 شيكل"

31 كانون ثاني / يناير 2021 12:22

سلطة الطاقة: قرار تسعيرة كيلو واط لمولدات الكهرباء ثابت
سلطة الطاقة: قرار تسعيرة كيلو واط لمولدات الكهرباء ثابت

غزة- الرأي

 ️قال مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة، م. ياسر حسونة، إن قرار الحكومة حول تسعيرة كيلو واط لمولدات الكهرباء ثابت وهو 3.3 شيكل ولا يمكن التغيير عليه ومعظم أصحاب المولدات استجابوا لقرار الحكومة وأكدوا التزامهم بالقوانين.

 وأضاف حسوونة، في حديثه لـ"إذاعة الاقصى" المحلية، أن هناك بعض أصحاب المولدات الذين اخترعوا بعص القوانين الجديدة بوقف الحد الأدنى مقابل رفع التسعيرة ووصلتنا شكاوى بمخالفة بعض المولدات للقرار الحكومي وتم إيقافها عن الخدمة. 
 
وتابع:"  لا زال هناك ست مولدات على مستوى قطاع غزة مخالفة لقرارات الحكومة وتم تحرير اخطارات قانونية بحق أصحابها وسيتم خلال أسبوع التعامل معهم قانونيا حالة عدم الإلتزام بهذه القرارات".

وأكد على أن هناك لجنة مشتركة بالتعاون مع سلطة الطاقة تتابع عمل المولدات وفق إجراءات الوقاية والسلامة وفي حال ضبط أي مولد مخالف لهذه الإجراءات يتم تحرير إخطار قانوني يتمثل بتصويب الأوضاع القانونية وفي حال عدم الإلتزام سيتم إزالة المولد.

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