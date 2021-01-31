"دائرة النقل" بالصحة تقدم نحو (262) ألف مهمه خلال عام 2020

غزة- الرأي

أصدرت دائرة النقل والمواصلات بوزارة الصحة تقريرها السنوي لأهم انجازاتها خلال العام الماضي 2020 ،كونها تعد من الدوائر الادارية المفصلية خلال جائحة كورونا وتوفير كل ما يلزم لنقل اللجان الخاصة بالطب الوقائي وفحص العينات ، ونقل الكوادر الطبية من والى مراكز الحجر الصحي وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمل .

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المهمات التي قامت بها دائرة النقل والمواصلات لجميع الدوائر بلغت (262) ألف مهمه خلال العام الماضي 2020، حيث شملت المهمات الخاصة بجائحة كورونا على نحو (119.720) مهمة مختلفة ساهمت في تعزيز سرعة الاستجابة الصحية في مواجهة فيروس كورونا .

وبين التقرير أن من انجازات الدائرة تضمنت عمليات الصيانة الدورية لسيارات النقل والاسعاف في مرافق وزارة الصحة وتوفير الوقود اللازم لها، حيث بلغ عدد السيارات التي تم صيانتها (1.992) سيارة نقل واسعاف بينما بلغ إجمالي تكلفة الوقود خلال عام 2020 نحو (398) ألف دولار كان لها دوراً كبيراً في تسهيل العمل بالإدارات والدوائر المختلفة في وزارة الصحة .

كما أظهر التقرير أن إجمالي نقل الأدوية والمهمات الطبية ومواد التنظيف لصالح الإدارات المختلفة بوزارة الصحة عبر سيارات الشحن الكبير (5.540)مهمة .

أما فيما يتعلق بخصصة خدمات النقل والمواصلات وتسهيل التحديات والصعوبات لبعض الادارات تم التعاقد مع مكتب تكسيات العاصمة بتوفير عدد 17 سيارة لنقل الطواقم الطبية منذ بداية اغسطس حتى نهاية عام 2020 بتكلفة بلغت نحو (300)ألف شيكل .