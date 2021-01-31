زراعة رفح تبحث تعاونها مع وزارة الشئون الاجتماعية

رفح- الرأي

استقبلت مديرية زراعة رفح، وفداً من وزارة الشؤون الاجتماعية لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك مع المديرية من خلال ادراج اسماء بعض الاسر المحتاجة والتي تندرج تحت بند اسر زراعية للاستفادة من مشاريع زراعية من قبل وزارة الزراعة.

وخلال اللقاء تم مناقشة مدى افادة الأسر من مشروع تشجير فلسطين،والذي سوف يبدأ تنفيذه الفترة المقبلة.

كما تم الاتفاق على اشعار مديرية الزراعة بالمشاريع الزراعية التي تنفذ من قبل الجمعيات، والمؤسسات الاهلية للاسر المسجلة ضمن كشوفات الشؤون الاجتماعية بهدف تعزيز صمود الاسر المهمشة من خلال توفير مصدر دخل لهم.